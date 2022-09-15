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Western Digital выпускает карты памяти Fortnite для Nintendo Switch
Новые карты памяти должны стать желанным приобретением среди фанатов игры
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Корпорация Western Digital, ведущий в отрасли поставщик технологий и решений для хранения данных, объявила о новом сотрудничестве с компаниями Epic Games и Nintendo, в рамках которого она выпустила первую официально лицензированную карту памяти Fortnite SanDisk microSDXC для Nintendo Switch. Эксклюзивная фирменная карта памяти Fortnite для Nintendo Switch призвана обеспечить игрокам постоянное и надежное хранение данных, когда они погружаются в Fortnite, независимо от того, как они играют. Карта также была протестирована и одобрена для использования со всеми системами Nintendo Switch, и на нее предоставляется ограниченная пожизненная гарантия, чтобы геймеры были спокойны за свою команду.

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Внешний дизайн карт, вдохновленный эпическими костюмами Skull Trooper (128 ГБ) и легендарным Cuddle Team Leader (256 ГБ), отдает дань уважения одним из самых редких и популярных костюмов в игре. В качестве бонуса фанаты, купившие карту, получат код для выкупа редкого камуфляжа Angular Flow Wrap, который наверняка впечатлит любого члена отряда.


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