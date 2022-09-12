Соавтор Halo работает над однопользовательской игрой Battlefield в новой студии Ridgeline Games от EA

В октябре 2021 года, после закрытия собственной независимой студии, соавтор Halo Маркус Лехто присоединился к EA, чтобы создать совершенно новую студию. Теперь, под руководством Лехто, Ridgeline Games (бывшая EA Seattle) будет заниматься разработкой будущих однопользовательских игр Battlefield.

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Раньше Battlefield была известна своими кампаниями, но после Battlefield 4 EA стала уделять больше внимания многопользовательской игре. В настоящее время кампании Battlefield минимальны и служат, в основном, как учебник для основной игры, а не как основная часть игрового процесса. EA хочет изменить эту ситуацию с помощью Ridgeline Games.

О том, что Лехто присоединится к EA, мы знали уже давно, и ранее студия, расположенная в Сиэтле, начала нанимать разработчиков. Те объявления о вакансиях подтверждали, что эта студия будет работать над какой-то кампанией Battlefield.

Теперь EA официально объявила Ridgeline Games своей последней собственной студией, а Маркус Лехто, один из создателей Halo, возглавит будущие проекты одиночной кампании Battlefield.

Что касается того, когда мы увидим первую игру Ridgeline, то это еще предстоит выяснить. Мы также не знаем, будет ли это самостоятельная однопользовательская игра Battlefield, или Ridgeline будет создавать однопользовательский режим для следующей большой игры DICE Battlefield. Над чем бы ни работала Ridgeline, сейчас идет предпроизводственная подготовка, поэтому может пройти несколько лет, прежде чем мы узнаем больше.

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