Утечка информации о Zotac RTX 4090 раскрывает трехслотовый зверь

Появление RTX 4090 в продаже в этом месяце представляется весьма вероятным. За несколько дней после анонса GeForce Special Event от Nvidia появилось множество утечек, и теперь мы впервые видим RTX 4090 во плоти.

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Пользователь Baidu опубликовал новые изображения пользовательской видеокарты Zotac Gaming AMP RTX 4090. На изображениях показана упаковка, которая будет использоваться для этих видеокарт, а также сама видеокарта.

Эта конкретная RTX 4090 будет поставляться с мощным радиатором с тремя слотами и кулером с тремя вентиляторами. Хотя мы видим карту, у нас нет ракурса, показывающего разъемы ввода/вывода или питания, поэтому мы не можем подтвердить, будет ли RTX 4090 использовать 16-контактный разъем PCIe Gen5.

Как отмечает VideoCardz, в настоящее время ожидается, что RTX 4090 будет поставляться с GPU AD102 с 16 384 ядрами CUDA, 24 ГБ памяти GDDR6X и TDP 450 Вт.

Nvidia запланировала специальное мероприятие GeForce Special Event на 20 сентября, на котором мы должны получить первый официальный взгляд на грядущие RTX 40.

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