Утечка информации о Meta Quest Pro после того, как действующий прототип был оставлен в отеле

Хотя компания Meta в обозримом будущем продолжит поддерживать Quest 2 в качестве основной игровой VR-гарнитуры, она также работает над новой гарнитурой профессионального уровня под кодовым названием Project Cambria. В недавнем подкасте генеральный директор Meta Марк Цукерберг подтвердил, что эта гарнитура будет представлена в октябре, а теперь один из сотрудников Meta, похоже, оставил ценный прототип в свободном доступе, что привело к новым утечкам.

Quest Pro, также известная как Project Cambria, - это новая высококлассная гарнитура VR с упором на новые методы отслеживания и ввода. Гарнитура оснащена большим количеством камер, светодиодными дисплеями Mini LED, новыми линзами, поддержкой VR и AR, дополнительными камерами, а также возможностями отслеживания тела, лица и глаз.

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Прототип этой гарнитуры был найден оставленным в номере отеля на прошлой неделе. Создатель контента Zectariuz Gaming (через The Verge) нашел гарнитуру и снял быструю распаковку, дав нам первый взгляд на аппаратное обеспечение до запланированного на октябрь запуска Meta.

Человек, ответственный за этот прототип, с тех пор вернул гарнитуру, так что вряд ли мы получим новые видео с прототипом, но на данный момент мы уже знаем об устройстве очень многое задолго до его появления.

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