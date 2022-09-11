Механические клавиатуры отлично подходят для тактильных ощущений, точности и общего приятного падения в руке. За это, как правило, приходится расплачиваться толщиной, большинство из них довольно громоздкие. В последние годы производители стали предлагать более тонкие механические клавиатуры. Компания Corsair представила свой собственный вариант ультратонкой механической клавиатуры - K100 AIR.

Будучи беспроводной клавиатурой, K100 AIR предлагает три различных способа подключения к вашим устройствам: через проводной USB, Bluetooth с низкой задержкой или беспроводную технологию SLIPSTREAM, разработанную компанией Corsair. Если вы выберете беспроводной путь, тонкость K100 AIR не скажется на времени автономной работы: 50 часов с включенной RGB-подсветкой или 200 часов без нее.

Кроме того, вы можете подключаться к нескольким устройствам одновременно с помощью переключения одной клавишей, что означает, что вам не нужно возиться с сопряжением различных устройств снова и снова, когда вы хотите переключиться, например, с компьютера на планшет.

Конечно, вы сможете настроить RGB-подсветку по своему усмотрению, придав ей индивидуальность. Более того, благодаря встроенной памяти клавиатура может локально сохранять до 50 отдельных профилей для быстрого и легкого переключения. Как и все хорошие игровые клавиатуры, K100 AIR поставляется с четырьмя специальными макро-клавишами, которые можно использовать по своему усмотрению.