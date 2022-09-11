Новые подробности об ультратонкой клавиатуре Corsair K100 AIR
Механические клавиатуры отлично подходят для тактильных ощущений, точности и общего приятного падения в руке. За это, как правило, приходится расплачиваться толщиной, большинство из них довольно громоздкие. В последние годы производители стали предлагать более тонкие механические клавиатуры. Компания Corsair представила свой собственный вариант ультратонкой механической клавиатуры - K100 AIR.
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