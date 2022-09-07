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Директор Cyberpunk 2077 Гейб Аматанджело рассказал о предстоящих обновлениях игры
В будущих обновлениях Cyberpunk будет переработана полицейская система, добавлены бои на транспортных средствах и многое другое
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Недавно завершился стрим CD Projekt RED Night City Wire, на котором компания анонсировала и выпустила патч 1.6 (обновление Edgerunners), а также дала фанатам первый взгляд на грядущее расширение Phantom Liberty. Однако CDPR еще не закончила работу над Cyberpunk, поскольку директор игры подтвердил, что в будущих обновлениях будут внесены значительные дополнения, в том числе переработана полицейская система, а также бои на транспортных средствах.

Во время недавнего стрима Night City Wire, на котором было представлено обновление 1.6, директор Cyberpunk 2077 Гейб Аматанджело рассказал о долгосрочных обновлениях игры, заявив, что в конечном итоге будет "полностью переработана полицейская система, а также бои между автомобилями".Аматанжело продолжил, сказав: "Мы сделаем кучу всего в будущих обновлениях. Новый вид геймплейного цикла для ближнего боя. Куча новых действий в дереве перков. Больше кибероружия. Множество интересных вещей, которые команда действительно хочет донести до сообщества".Судя по этим комментариям, похоже, что CDPR будет напрямую решать некоторые из самых больших претензий фанатов к игре. Неубедительная полицейская система Cyberpunk была раскритикована на старте игры за ее неглубокий ИИ, а также за телепортирующихся полицейских. Кроме того, отсутствие реальных боевых действий с использованием транспортных средств за исключением нескольких сценарных секций также вызвало недовольство фанатов на старте. Кроме того, кибернетическая составляющая Cyberpunk 2077 на старте показалась недоработанной: лишь несколько киберпрограмм внесли заметные изменения в игровой процесс.

Это были три самые большие жалобы, высказанные фанатами после запуска игры в конце 2020 года, и хотя пройдет немало времени, прежде чем все эти функции будут реализованы в игре (и даже если они появятся, то только на системах текущего поколения), все же отрадно видеть, что CDPR готова внести такие фундаментальные изменения и дополнения в игру.

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#cyberpunk 2077
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