Баскетбольная игра NBA 2K23 займет более 150 Гб

За последние несколько лет размеры видеоигр достигли огромных размеров, а некоторые из худших нарушителей легко занимают более 100 Гб драгоценного места на жестком диске. Хотя нынешнее поколение консолей и их твердотельные накопители помогли снизить этот показатель для многих игр, NBA 2K23, к сожалению, не входит в их число: на Xbox игра займет более 150 Гб.

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В преддверии запуска игры 9 сентября в продажу поступили предварительные загрузки для предстоящей NBA 2K23, которые показали, что спортивная игра займет 152 Гб на Xbox Series X|S - на 35 Гб больше, чем прошлогодняя игра.

Мы пока не знаем, какой размер будет занимать игра на PlayStation, однако, учитывая, что 2K22 на PS5 была всего на 6 ГБ меньше, чем на Xbox, можно предположить, что размер файла игры этого года также значительно увеличится (если только они не решат использовать технологию сжатия Kraken).

Более того, 152 Гб - это размер файла игры до патча первого дня, что может еще больше увеличить требуемый объем памяти. NBA 2K23 будет выпущена на широком спектре консолей, включая консоли последнего поколения и даже Nintendo Switch.

Когда 2K перестанет разрабатывать свои игры NBA, ориентируясь на системы последнего поколения и жесткие диски, можно надеяться, что размеры файлов начнут значительно уменьшаться. Но, опять же, у команды нет никаких реальных стимулов для этого, поэтому нам остается только надеяться, ждать и смотреть.

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