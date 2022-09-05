Компания Lenovo анонсировала на выставке IFA 2022 новый игровой монитор - Legion Y32p-30. Новый монитор от Lenovo уже имеет много нужных характеристик: 32-дюймовая панель с разрешением 4K, частотой обновления 144 Гц и поддержкой HDMI 2.1.

Lenovo Legion Y32p-30 оснащен 32-дюймовой IPS-панелью с разрешением 4K, частотой обновления 144 Гц и временем отклика 0, 2 мс (MPRT). Этот монитор даже прошел сертификацию DisplayHDR благодаря 10-битной панели с 16 зонами локального затемнения. Заводская калибровка обеспечивает ΔE< 2, что позволяет монитору охватывать до 99% цветового охвата sRGB и 90% спектра DCI-P3.

Как и большинство игровых мониторов, он поддерживает AMD FreeSync Premium и имеет сертификат Eyesafe 2.0. Кроме того, имеется интеллектуальная RGB-подсветка под монитором и датчик внешней освещенности, который регулирует яркость экрана в зависимости от освещения в комнате.

Среди других приятных особенностей этого монитора - складной держатель для наушников/гарнитуры слева от экрана, встроенный KVM-переключатель и USB-концентратор с портом USB-C 3.1 и двумя портами USB-A 3.1. Дополнительные возможности подключения включают DisplayPort 1.4, два порта HDMI 2.1 и 3, 5-мм аудиоразъем. Входящая в комплект подставка предлагает возможности наклона, регулировки высоты и поворота, но есть поддержка кронштейнов VESA сторонних производителей.

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Lenovo Legion поступит в продажу в США по цене 749 долларов в декабре 2022 года. В Европе монитор появится на месяц позже, в январе 2023 года, и будет стоить 999 евро.



