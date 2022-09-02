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Великобритания против поглощения Activision Blizzard компанией Microsoft
CMA Великобритании обеспокоена планируемым приобретением Activision Blizzard компанией Microsoft
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Некоторое время назад мы узнали, что власти Великобритании начали расследование планируемого приобретения компанией Microsoft компании Activision Blizzard и после сбора предварительной информации пришли к выводу, что владение Microsoft издательством может повлиять на конкуренцию на рынке. Теперь CMA перейдет ко второму этапу расследования.

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Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) сообщило, что перейдет ко второму этапу расследования. В ходе первоначального расследования было установлено, что контроль Microsoft над такими популярными франшизами, как Call of Duty и World of Warcraft, может привести к проблемам у конкурентов, таких как Sony. Microsoft уже отреагировала, заявив, что будет сотрудничать с CMA и всеми регулирующими органами по всему миру, которые в настоящее время изучают сделку.

Microsoft также воспользовалась возможностью еще раз заявить, что планирует сохранить мультиплатформенность таких популярных франшиз, как Call of Duty. Хотя Microsoft уже говорила об этом ранее, многие думали, что COD в конечном итоге станет эксклюзивной игрой после того, как Sony заключит соглашение о маркетинговых правах с Activision.

Однако этого не произойдет. Microsoft планирует относиться к основным франшизам Activision Blizzard так же, как она относится к Minecraft - то есть продолжать выпускать мультиплатформенные игры с поддержкой кроссплея на всех платформах.

Будет ли этого достаточно, чтобы удовлетворить опасения CMA, а также других регулирующих органов, еще предстоит выяснить. Call of Duty - одна из самых больших франшиз в мире, и каждый год она неизменно становится самой продаваемой игрой. Если бы игра была удалена с PlayStation, она бы быстро потеряла эту позицию. Учитывая это, решение проблемы по аналогии с Minecraft имеет смысл.

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