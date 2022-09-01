У компании не хватает денег на разработку

После завершения трилогии HITMAN компания IO Interactive объявила о том, что работает над видеоигрой, основанной на мире Джеймса Бонда 007. К сожалению, фанатам, с нетерпением ожидающим выхода игры, похоже, придется подождать довольно долго.

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Как сообщает пользователь Twitter "DarkDetective", IO Interactive недавно опубликовала свой ежегодный финансовый отчет за год, закончившийся 31 марта 2022 года, где студия заявила, что:

"У нас была пара лет с солидным доходом и прибылью, благодаря запуску игры HITMAN 3. Есть риск, что в следующие пару календарных лет прибыль упадет. Это связано с длительными производственными фазами перед выходом на рынок следующих релизов. Точнее, оценки на 24 и 25 финансовый год показывают значительное снижение".

Это заявление намекает на то, что поклонникам не стоит ожидать новой игры от IOI по крайней мере до марта 2025 года. Официально IOI объявила, что работает над вышеупомянутой игрой 007.

Тем не менее, утечки и слухи утверждают, что студия также работает над амбициозной фэнтезийной ролевой игрой на тему драконов, известной как "Project Dragon", в сотрудничестве с Xbox. Согласно утечкам, планируется поддерживать эту игру в течение десяти лет после запуска, поэтому можно с уверенностью сказать, что IOI в настоящее время напряженно работает над обоими проектами - отсюда и длительное время ожидания.

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Учитывая, что HITMAN 3 стал для IOI большим успехом, отрадно видеть, что команда решила не торопиться со своими будущими проектами, даже если это означает, что нам придется ждать еще много лет.