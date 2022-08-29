GeForce Now превысил 20 миллионов зарегистрированных игроков

Из всех многочисленных сервисов потоковой передачи игр, GeForce Now от Nvidia является одним из самых интересных. Заявленный как потоковый сервис, позволяющий играть в уже имеющуюся у вас библиотеку игр для ПК, но через облако, Nvidia сумел выкроить для себя хорошую нишу, а количество пользователей сервиса уже превысило 20 миллионов.

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Производитель GPU и поставщик услуг объявил во время недавнего звонка по поводу прибыли (о чем сообщил PCmag), что потоковый игровой сервис GeForce Now официально превысил 20 миллионов зарегистрированных игроков. Это впечатляющий рост, особенно если учесть, что сервис был запущен всего два года назад.

Для сравнения, сервис Xbox Game Pass от Microsoft, который впервые был запущен в 2017 году, по состоянию на январь 2022 года насчитывает 25 миллионов пользователей. Конечно, эти два сервиса довольно сильно отличаются, когда речь идет о библиотеке каждого из них, но благодаря этому, похоже, оба сервиса могут сосуществовать и развиваться вместе.

В настоящее время GeForce Now предлагает более 1300 игр для потокового воспроизведения (хотя для того, чтобы играть в игру, вы должны быть ее владельцем. Тем не менее, с таким количеством доступных игр, которые постоянно добавляются, вполне вероятно, что многие из ваших собственных библиотек будут совместимы с GeForce Now. Будет интересно посмотреть, что будет с сервисом через год в этой быстро развивающейся индустрии.

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