Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
ddr22 За пост начислено вознаграждение
Число игроков GeForce Now превысило население Москвы
GeForce Now превысил 20 миллионов зарегистрированных игроков
рекомендации
-20 000р на 3080 ASUS = дешевле Palit
3090 за 100 тр в Ситилинке
-30% на 6700XT ASUS
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр

Из всех многочисленных сервисов потоковой передачи игр, GeForce Now от Nvidia является одним из самых интересных. Заявленный как потоковый сервис, позволяющий играть в уже имеющуюся у вас библиотеку игр для ПК, но через облако, Nvidia сумел выкроить для себя хорошую нишу, а количество пользователей сервиса уже превысило 20 миллионов.

реклама

Производитель GPU и поставщик услуг объявил во время недавнего звонка по поводу прибыли (о чем сообщил PCmag), что потоковый игровой сервис GeForce Now официально превысил 20 миллионов зарегистрированных игроков. Это впечатляющий рост, особенно если учесть, что сервис был запущен всего два года назад.

Для сравнения, сервис Xbox Game Pass от Microsoft, который впервые был запущен в 2017 году, по состоянию на январь 2022 года насчитывает 25 миллионов пользователей. Конечно, эти два сервиса довольно сильно отличаются, когда речь идет о библиотеке каждого из них, но благодаря этому, похоже, оба сервиса могут сосуществовать и развиваться вместе.

В настоящее время GeForce Now предлагает более 1300 игр для потокового воспроизведения (хотя для того, чтобы играть в игру, вы должны быть ее владельцем. Тем не менее, с таким количеством доступных игр, которые постоянно добавляются, вполне вероятно, что многие из ваших собственных библиотек будут совместимы с GeForce Now. Будет интересно посмотреть, что будет с сервисом через год в этой быстро развивающейся индустрии.

 

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#geforce now
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

GeForce Now запускает облачные игры со 120 fps на всех поддерживающих Android устройствах
В библиотеку GeForce NOW добавили 8 игр - изюминкой списка стала Genshin Impact
GeForce Now обеспечивает потоковое вещание 4K на PC и Mac, 120 Гц - на Android
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
620
Россияне активно закупаются электроникой на AliExpress в период повышенных таможенных лимитов
14
SpaceX расплавила еще один ракетный двигатель в рамках агрессивной кампании по запуску
5
Coca-Cola в России не исчезнет, а просто будет продаваться под новым брендом
45
В серии графических процессоров AMD Navi 3X может появиться вариант, объединяющий 9 чиплетов
2
В сентябре ожидается рекордное снижение цен на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 60
8
Китай готовится к "сами знаете чему" - внесены поправки в закон о национальной обороне
27
Майнинг Эфира перестал приносить ощутимую прибыль перед переходом на PoS, а альтернатив пока нет
38
На что способен самый быстрый российский 16-ядерный процессор Эльбрус-16С в Cyberppunk 2077
39
Весь модельный ряд GeForce RTX 40 в одной таблице и расчёт их энергоэффективности от энтузиаста
8
Поддельные SSD из Китая объемом 30 и 60 ТБ вышли на мировой рынок
6
В Интернете появились SSD емкостью 30 ТБ по цене 39 долларов
3
Дроны, собирающие урожай фруктов, создали в Израиле
2
Intel работает над внедрением технологии Smooth Sync в графический драйвер Linux для видеокарт Arc
+
Оптимальные видеокарты NVIDIA лета 2022г по мнению автора Overclockers – 6 GPU на любой кошелёк
10
AMD начинает производство 9 графических процессоров Chiplet RDNA 3: 16 384 ядра и 32 ГБ памяти GDDR6
4
Apple упростила слежку за пользователями благодаря режиму "Lockdown"
+
Японские коллекционеры охотятся за кассетными плеерами на вторичном рынке
14
AMD работает над графическим процессором следующего поколения с 13 чипами
3
AMD Ryzen 9 7950X имеет максимальную тактовую частот 5,85 ГГц
19

Популярные статьи

Почему AMD - плохая платформа для тестирования
114
"Танцующие волчки" - Thermaltake Engine 27 vs Zotac Magnus on i5-12400
25
Почему мне очень понравился сериал Dark Matter. Часть I
20
Продажа видеокарт майнерам - бизнес от которого невозможно отказаться, но нужно пережить POS
25
Обзор смартфона Hotwav W10 - бюджетный монстр с аккумулятором на 15 000 мА·ч
14
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 1
10
Очень краткий обзор SSD Apacer AS350X 512GB AP512GAS350XR-1
14
Грядущее обновление браузера Google Chrome может нарушить работу блокировщиков рекламы
12

Сейчас обсуждают

Yilec
20:09
Виртуально они давно на танках по Москве проехали, а в реале они пошли на *уй.
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
ЁЖИКвTUMАНЕ
20:09
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Борис Sandman
20:07
3050 за 500 баксов???
Выбираем оптимальную видеокарту NVIDIA по соотношению цены/fps – 5 моделей на любой кошелёк
Yilec
20:06
Тебе никто не верит. Прими свою судьбу 🤡
Ericsson полностью уходит из России, закрывая представительство
Propretor
20:06
Да хyйня эта твоя опера. Жрёт до фига оперативы и грузится дольше. FF в этом плане экономичнее и быстрее.
Грядущее обновление браузера Google Chrome может нарушить работу блокировщиков рекламы
Za9c
20:05
Бомбить можно, а земли захватывать - нет. В этом главная проблема. Все предыдущие воины и конфликты были без присоединения территорий. Ну и конечно же как не поднасрать России, пендосы давно зуб точат...
Logitech уходит из России и увольняет всех сотрудников
Chihonya
20:02
Шишка, да ты читер!
Грядущее обновление браузера Google Chrome может нарушить работу блокировщиков рекламы
IRanPast
19:56
8 чесов подождать не судьба?
Выбираем народный процессор для нетребовательных геймеров – 6 игровых моделей от 8000 рублей
ахахах
19:55
кто это такой пригожин,я чёт особо невкурсе даже
Шольц и Макрон не могут найти газ для Европы, а Северный поток остановится 31 августа
Grotlon
19:53
Интелы везде тащат.
Свежие тесты образца AMD Ryzen 9 7950X в CPU-Z не впечатляют — флагман уступает Core i9-13900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем