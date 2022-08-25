Хотя Denuvo когда-то была очень эффективна в борьбе с пиратством в компьютерных играх, DRM также вызвала много споров из-за своей чрезмерной тяжести и снижения производительности. Вскоре Denuvo будет использоваться и на консолях: компания Irdeto предоставила свою систему DRM разработчикам Nintendo Switch.

Nintendo Switch стала очень успешной консолью, но эмуляторы и обходы безопасности Switch также позволили создать довольно большое пиратское сообщество. Irdeto, компания, создавшая Denuvo, теперь будет продавать разработчикам, выпускающим игры для Switch, защиту эмуляторов Nintendo Switch.Новая форма защиты должна предотвратить возможность воспроизведения игр на эмуляторах, по крайней мере, в первый день. На данный момент, похоже, основное внимание уделяется защите от эмуляторов, поэтому мы не знаем, как это повлияет на тех, кто имеет "взломанную" Switch и запускает пиратские игры и homebrew прямо на консоли.Nintendo уже довольно плохо поддерживает усилия по сохранению игр, поэтому кажется, что компания будет поддерживать такую технологию, не задумываясь о том, что эти игры будут доступны через десятилетия. Однако если мы чему-то и научились за эти годы, так это тому, что пираты всегда находят способ. Denuvo очень долго оставалась не взломанной на ПК, но в конце концов люди догнали ее.

Будет интересно посмотреть, кто из издателей решит использовать этот способ для Switch. Возможно, одна из главных праздничных игр для Switch в этом году будет использовать эту технологию.