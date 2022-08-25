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CHERRY представила новую беспроводную клавиатуру с супернизкой задержкой
CHERRY представляет новую беспроводную клавиатуру с задержкой 1 мс на Gamescom 2022
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По случаю проходящей сейчас выставки Gamescom компания CHERRY, старейший немецкий производитель компьютерных устройств ввода, дает понять, что профессиональные игры возможны только с высококлассным оборудованием. Gamescom - это крупнейшее в мире мероприятие по компьютерным и видеоиграм и ведущая европейская бизнес-платформа для игровой индустрии, которая в этом году пройдет с 23 по 28 августа в выставочных залах Кельна. Впервые в этом году геймеры со всего мира смогут вживую ознакомиться с последними тенденциями рынка. К ним относятся беспроводные устройства ввода для мобильного использования, которые обеспечивают минимальную задержку и прямую обратную связь. Геймеры также хотят иметь выбор игрового оборудования, которое может удовлетворить их специфические и индивидуальные требования. "Не каждый производитель может удовлетворить эти требования одновременно", - объясняет Рольф Унтербергер, генеральный директор Cherry AG, добавляя: "Возрастающая сложность управления играми требует особо точных игровых устройств. Это особенно касается клавиатур и переключателей".

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Как ведущий мировой производитель периферийных устройств со штаб-квартирой в Ауэрбахе (регион Верхний Пфальц, Германия), компания CHERRY прочно укрепила свои позиции, особенно в азиатском игровом сообществе, и регулярно занимает первые места по продажам своих мышей и клавиатур на региональных мероприятиях по продажам. Высококачественная и инновационная продукция CHERRY уже несколько десятилетий отвечает современным тенденциям и потребностям требовательных геймеров. Благодаря высокой узнаваемости бренда, компания генерирует большую часть своих продаж в Азии.

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