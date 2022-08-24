По сообщениям, Rockstar планирует однопользовательские дополнения для Grand Theft Auto 6

Изначально ходили слухи и утечки о том, что Grand Theft Auto V получит однопользовательское DLC, но Rockstar предпочла отказаться от дополнительного однопользовательского контента в пользу постоянных обновлений GTA Online. Поскольку Grand Theft Auto 6 не за горами, ходят слухи, что Rockstar собирается поддержать однопользовательскую часть игры дополнительным контентом после запуска.

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По словам Tez2, инсайдера Rockstar с хорошим послужным списком на GTAForums, Rockstar планирует со временем расширить Grand Theft Auto 6, добавив новые миссии и даже совершенно новые города для исследования. Эти DLC, скорее всего, будут обособленными, проходящими на новых картах и отдельно от основной игры, подобно Grand Theft Auto 4.

Как сообщает GamesRadar, GTA V в свое время собиралась получить значительные дополнения для одиночной игры, но эти планы были отменены, когда команде понадобилось направить больше ресурсов на Red Dead Redemption 2, которая в итоге вышла в конце 2018 года.

Rockstar не представила GTA 6 должным образом, но ходят слухи, что действие игры будет происходить в новой и расширенной версии Vice City и его окрестностей. Считается, что Rockstar планирует запустить GTA 6 в 2024 году, что означает, что мы можем увидеть трейлер в недалеком будущем.

Однопользовательские расширения для GTA V были бы невероятно хороши, но на данный момент уже немного поздно. Хотели бы вы, чтобы Rockstar вернулась к однопользовательским дополнениям в GTA 6?





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