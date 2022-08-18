Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новые алгоритмы позволят сигналу Wi-Fi проникать сквозь стены

Эта прорывная технология позволяет сигналам Wi-Fi буквально проникать сквозь стены
[ ] для раздела Блоги
+
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

Домашний интернет - это замечательная вещь, которая позволяет людям по всему миру получать безграничную информацию, не вставая с дивана. Правда, когда он работает. Если вы живете в месте с некачественным соединением, плохими провайдерами или даже просто толстыми стенами, вы можете столкнуться с проблемами либо с вашим провайдером, либо просто с вашим Wi-Fi, что бы это ни означало.

Для многих решение проблемы Wi-Fi в доме может обойтись в кругленькую сумму и потребовать много проб и ошибок. Существует так много вещей, которые потенциально могут мешать вашему сигналу, что часто бывает трудно определить одну единственную причину.

Это одна из причин, почему существует так много различных видов маршрутизаторов и других продуктов, помогающих подключить людей к сети в доме. Расширители диапазона Wi-Fi (открыть в новой вкладке) становятся все более популярными, поскольку даже в небольших квартирах могут возникнуть проблемы, когда устройства прекрасно подключаются в одной комнате, а в другой - нет.

Другое решение - попытаться устранить некоторые помехи, а не усиливать сигнал Wi-Fi. Однако если помехами является что-то постоянное, например, стена, это может стать проблемой. Хорошая новость заключается в том, что специалисты из Венского технологического университета и Университета Ренна нашли интересное решение.

реклама

В статье, опубликованной на сайте Nature.com, показана работа ученых, которые разработали антиотражающее решение для Wi-Fi. Оно работает путем использования расчетов для создания серии препятствий для сигналов, так что вместо того, чтобы сразу отражаться от поверхности, они как бы проходят через нее.

Пока что это звучит немного неправдоподобно, но команда доказала успех расчетной модели и даже провела эксперименты. Кроме того, поскольку расчеты могут быть определены с помощью алгоритмов, они могут иметь и другие потенциальные применения.

"Сначала нужно просто послать определенные волны через среду и измерить, как именно эти волны отражаются от материала", - сказал соавтор Майкл Городински. "Мы смогли показать, что с помощью этой информации можно рассчитать соответствующую компенсирующую среду для любой среды, которая рассеивает волны сложным образом, так что сочетание обеих сред позволяет волне полностью пройти сквозь материал. Ключом к этому является математический метод, который может быть использован для расчета точной формы этого антибликового покрытия", - сказал Городински.



Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

wi-fi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
17
Главные игры августа 2022 года
16
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
31
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
29
Ретроклокинг: история Super HEDT
44
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
7
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
6

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кто останется "на карте" после ядерной войны" - высказались Британские ученые
23
Анонсированы смартфоны Vivo V25 и V25 Pro с меняющей цвет задней панелью
+
«Роскосмос» создаст отечественную орбитальную станцию, уже представлен макет проекта
26
Специалисты Microsoft выяснили, почему песня Rhythm Nation ломает ноутбуки на Windows
13
На рынке видеокарт без изменений: флагманские чипы дешевеют, а бюджетные дорожают
6
Трассировка лучей не выстрелила – почему технология не стала популярна и при чём тут видеокарты
63
В целях борьбы со спекулянтами японская сеть GEO обязала покупателей PS5 вначале продать свою PS4
1
Настольный процессор AMD Ryzen 7 7700X замечен в дикой природе
9
Предварительный список из 69 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 14 на Android 13
+
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
119
Известный майнер не советует покупать дешёвые видеокарты – до перехода Эфира на PoS остался 1 месяц
6
Новая фишинговая схема для отъема аккаунтов Steam угрожает даже опытным пользователям
3
Иран произвёл первую международную операцию в криптовалюте
1
Конец лета может стать лучшим временем для покупки видеокарты на фоне дебюта доступных RTX 40 в 2023
14
Российские геймеры переходят на бюджетные видеокарты – что купить, если в кармане всего 15 000р
44
В Starlink заявили, что обломки сбитого советского спутника угрожают их орбитальной группировке
8
Британец, потерявший на свалке 7500 биткоинов, разработал целый план по их поиску
10
В сеть попало изображение процессора Ryzen 7 7700X
24
Watch Dogs: Legion уже на торрентах – какую видеокарту купить для необычного шутера с открытым миром
11
Какой процессор купить, если Intel уже надоел, а денег мало – 6 игровых CPU AMD для любого кошелька
18

Популярные статьи

5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
46
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
17
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
17
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
171
Топ-10 лучших 3D-платформеров
2
Age of Wonders - воспоминания фаната
15
Крошка Тина | История персонажа
5
Метеоритная теория образования земных континентов
6

Сейчас обсуждают

User_007
19:40
Разливной портвейн в пивнухах)
Власти Японии объявили конкурс на популяризацию алкоголя среди молодежи
Ярослав Королев
19:38
https://www.youtube.com/watch?v=ILkt4cJfrv8&t=977s
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
pfff
19:36
Правильный ответ intel uhd graphics скорее всего
Ситилинк назвал самые популярные видеокарты первой половины 2022 г.
ZiC
19:30
О да особенно когда кулер как к верху жопой порой не поставить. Порите чушь.
Почему тестировщики не любят AMD
Эовейн Триада
19:30
Никаких проблем нет, даже в видео у всех покрышки широкие. Совсем узкие у спортсменов шоссейников, они ездят по трассам особым или объедут. Соревнований на таких дорожках не бывает.
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
Эовейн Триада
19:28
Я катаюсь много на велосипеде, после 2010 года асфальт в Москве идеальный, сейчас отличный и по всей области. Про решётки это бред, смотрите на дорогу. Ну и шоссейник это особый спортивный снаряд, на ...
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
Василий Сорокин
19:18
ну за миллиарды лет нальется, если испаряться не будет )))
Метеоритная теория образования земных континентов
beltar
19:18
А как же эстетика? Т. е. если ты играешь красиво, и можешь решать в игре нетривиальные задачи, то это радует.
Age of Wonders - воспоминания фаната
Experemintator
19:15
Xiaomi 11 Lite 5G NE — 6.81 мм…
В Epic Games Store стартовала раздача обновлённой версии DOOM 64
Пядрило
19:15
Если вам чужды мораль и нравственность, если вы готовы приучать детей видеть сцены убийства на каждом шагу, то подумайте хотя бы о народе КНР, который считает себя потомками расы драконов. Рисовать ну...
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем