Домашний интернет - это замечательная вещь, которая позволяет людям по всему миру получать безграничную информацию, не вставая с дивана. Правда, когда он работает. Если вы живете в месте с некачественным соединением, плохими провайдерами или даже просто толстыми стенами, вы можете столкнуться с проблемами либо с вашим провайдером, либо просто с вашим Wi-Fi, что бы это ни означало.

Для многих решение проблемы Wi-Fi в доме может обойтись в кругленькую сумму и потребовать много проб и ошибок. Существует так много вещей, которые потенциально могут мешать вашему сигналу, что часто бывает трудно определить одну единственную причину.

Это одна из причин, почему существует так много различных видов маршрутизаторов и других продуктов, помогающих подключить людей к сети в доме. Расширители диапазона Wi-Fi (открыть в новой вкладке) становятся все более популярными, поскольку даже в небольших квартирах могут возникнуть проблемы, когда устройства прекрасно подключаются в одной комнате, а в другой - нет.

Другое решение - попытаться устранить некоторые помехи, а не усиливать сигнал Wi-Fi. Однако если помехами является что-то постоянное, например, стена, это может стать проблемой. Хорошая новость заключается в том, что специалисты из Венского технологического университета и Университета Ренна нашли интересное решение.

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В статье, опубликованной на сайте Nature.com, показана работа ученых, которые разработали антиотражающее решение для Wi-Fi. Оно работает путем использования расчетов для создания серии препятствий для сигналов, так что вместо того, чтобы сразу отражаться от поверхности, они как бы проходят через нее.

Пока что это звучит немного неправдоподобно, но команда доказала успех расчетной модели и даже провела эксперименты. Кроме того, поскольку расчеты могут быть определены с помощью алгоритмов, они могут иметь и другие потенциальные применения.

"Сначала нужно просто послать определенные волны через среду и измерить, как именно эти волны отражаются от материала", - сказал соавтор Майкл Городински. "Мы смогли показать, что с помощью этой информации можно рассчитать соответствующую компенсирующую среду для любой среды, которая рассеивает волны сложным образом, так что сочетание обеих сред позволяет волне полностью пройти сквозь материал. Ключом к этому является математический метод, который может быть использован для расчета точной формы этого антибликового покрытия", - сказал Городински.











