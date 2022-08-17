Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Das Keyboard представила новую низкопрофильную механическую клавиатуру для Mac MacTigr

Das Keyboard представляет MacTigr, низкопрофильную механическую клавиатуру для Mac
[ ] для раздела Блоги
+
-100000р на 3080 Ti Gigabyte
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок

Das Keyboard, лидер в производстве механических клавиатур, объявила о выпуске MacTigr, современной низкопрофильной механической клавиатуры, предназначенной для Mac. Новая MacTigr имеет элегантный современный дизайн, выполненный из высококачественных компонентов для создания максимального удобства при наборе текста на компьютерах Mac. MacTigr оснащена специфическими для Mac клавишами, линейными механическими переключателями Cherry MX Low Profile Red, низкопрофильными колпачками PBT с двойным прострелом, 2-портовым сверхскоростным концентратором USB-C, регулятором громкости, кнопкой перехода в режим сна и элементами управления мультимедиа. Тонкий корпус полностью выполнен из металла: верхняя часть из прочной нержавеющей стали матово-черного цвета, а корпус из алюминия цвета пушечной седины, что делает его чрезвычайно жестким и прочным.

"Пользователи Mac были лишены возможности пользоваться высококачественными механическими клавиатурами, разработанными специально для macOS", - говорит Даниэль Гермер, соучредитель и генеральный директор Das Keyboard. "Наша новая MacTigr создана для длительной работы и помогает пользователям достичь высочайшего уровня продуктивности и творчества, а низкопрофильные переключатели и мягкие PBT-клавиатуры обеспечивают мягкое, приятное действие, создавая ощущение, что вы печатаете на облаке. Мы объединили лучшее из двух миров - дизайн и долговечную функциональность - для первоклассного набора текста на Mac. Это клавиатура для Mac, которую с удовольствием используют отличники".

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

mactigr
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
10
Главные игры августа 2022 года
15
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
31
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
29
Ретроклокинг: история Super HEDT
44
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
7
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
6

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA придумала как избавиться от складских запасов флагманов GeForce RTX 30 и заработать денег
22
Неизвестный Кит вывел Эфира на 17 миллиардов рублей – первый инвестор покинул тонущий корабль
19
Гужевой транспорт может нарушить работу автопилота Tesla одним своим внешним видом
6
Британские ученые научат как правильно "жарить" картошку
9
Переход Эфира на PoS может ждать провал – майнеры создадут форк Ethereum PoW в обход стейкинга
14
Представлена концепция будущих стратегических атомных субмарин России
1
Смартфон Honor Magic V2 и система Magic UI 7.0 ожидаются в декабре
+
God of War уже на торрентах – какую видеокарту купить для культового эксклюзива Sony
6
Какой процессор купить, если денег нет, но очень хочется стать геймером – 5 CPU для бюджетного ПК
14
На фоне скорого выхода видеокарт GeForce RTX 40 компания NVIDIA опустошает запасы устаревающих чипов
12
«Роскосмос» создаст отечественную орбитальную станцию, уже представлен макет проекта
27
5 видеокарт AMD которые вам захочется купить, когда узнаете их цену в российской рознице
9
Предварительные ценники материнских плат AM5 для процессоров Ryzen 7000 производства ASUS
37
В 2022 г. выйдет только один графический процессор RTX 4000
8
Почти 7 минут геймплея за Росомаху — в свежем видео по Marvel’s Midnight Suns
+
Способна ли старая добрая GeForce GTX 1080 бороться с Radeon RX 6600 в 2022 году — тест HU
7
GeForce GTX 1080 с Авито за 18 000р или новая Radeon RX 6600 за 35 000р – что выгоднее купить
16
Известный майнер не советует покупать дешёвые видеокарты – до перехода Эфира на PoS остался 1 месяц
7
Смартфоны Tecno в России теперь превосходят Apple по объёму продаж
6
Эксперты Wccftech советуют не покупать видеокарты – к концу августа ожидается падение цен до 50%
35

Популярные статьи

Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
76
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра с 80+ FPS (Август)
39
Почему тестировщики не любят AMD
225
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
39
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
55
Сколько можно сэкономить, приобретая комплектующие из США
28
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
10
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
54

Сейчас обсуждают

Delarros
17:40
Че с ебалом русня?
Появилось первое реальное фото розничного восьмиядерного процессора AMD Ryzen 7 7700X
eds
17:39
Как можно потерять то, что не существует? Вся эта крипта просто фуфло ничем не подкрепленное и ничего не стоящее, фармят единицы и нули, а потом конвертируют их в фиатные деньги. Так что это надо назв...
Более 1 400 000 000 долларов потеряли крупнейшие майнеры США во втором квартале 2022 года
ахахах
17:39
поколют тебя
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
kalekseyn_ru
17:38
Это поляки не страдают антисемитизмом? Или может США не страдает ксенофобией и шовинизмом? Да в Штатах на этом вся государственность построена, на собственной исключительности и праве указывать всем,...
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
Anglesmith
17:38
А вот так: в 1896 году немецкий исследователь Евгений Бауман обнаружил йод в тканях щитовидной железы. Тогда и был сделан вывод, что этот орган не может обходиться без йода и в случае его дефицита в ...
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
djon3volta
17:38
Что есть? Конкретные примеры приведи, а то только цену написал приблизительную. На али много чего есть в корпусе радиаторе, но в основном на старых процах или на новых до 2.5-3.5 Ггц с кучей USB 2.0-3...
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
ахахах
17:36
щас зато попадёшь ты под денацификацию,когда европы пойдут чистить
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
Taketon
17:36
Я тебя растрою, то что ты смотришь это не кино, а набор ярких картинок ( для даунов ), и твои советы, что если любишь игры или кино, ты просто должен жрать говно.. и наслаждаться???? ты серьезно? без ...
Главные игры августа 2022 года
kalekseyn_ru
17:35
Господин Зеленский, перелогинтесь.
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
massaker68
17:34
Действительно, Primo Cache и аналоги ещё никто не отменял. Но тогда уже чисто на убой, если копируемые объёмы велики.
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем