Das Keyboard, лидер в производстве механических клавиатур, объявила о выпуске MacTigr, современной низкопрофильной механической клавиатуры, предназначенной для Mac. Новая MacTigr имеет элегантный современный дизайн, выполненный из высококачественных компонентов для создания максимального удобства при наборе текста на компьютерах Mac. MacTigr оснащена специфическими для Mac клавишами, линейными механическими переключателями Cherry MX Low Profile Red, низкопрофильными колпачками PBT с двойным прострелом, 2-портовым сверхскоростным концентратором USB-C, регулятором громкости, кнопкой перехода в режим сна и элементами управления мультимедиа. Тонкий корпус полностью выполнен из металла: верхняя часть из прочной нержавеющей стали матово-черного цвета, а корпус из алюминия цвета пушечной седины, что делает его чрезвычайно жестким и прочным.

"Пользователи Mac были лишены возможности пользоваться высококачественными механическими клавиатурами, разработанными специально для macOS", - говорит Даниэль Гермер, соучредитель и генеральный директор Das Keyboard. "Наша новая MacTigr создана для длительной работы и помогает пользователям достичь высочайшего уровня продуктивности и творчества, а низкопрофильные переключатели и мягкие PBT-клавиатуры обеспечивают мягкое, приятное действие, создавая ощущение, что вы печатаете на облаке. Мы объединили лучшее из двух миров - дизайн и долговечную функциональность - для первоклассного набора текста на Mac. Это клавиатура для Mac, которую с удовольствием используют отличники".