Sharkoon представила новые игровые столы для больших и маленьких геймеров
Sharkoon Technologies - международный поставщик высокопроизводительных, высококачественных компонентов ПК и периферийных устройств. Теперь Sharkoon расширила свой обширный ассортимент игрового оборудования, включив в него два новых стола. Обе модели, SKILLER SGD10 и SKILLER SGD20, поставляются с настольным ковриком для мыши и обеспечивают достаточно места для всех мониторов и периферийных устройств, а также для ПК. Игровые столы также предлагают обширный кабель-менеджмент и держатель для гарнитуры.
При длине столешницы 160 см и ширине 80 см SKILLER SGD10 должен обеспечить достаточно места для ПК, мониторов, всех периферийных устройств, а также нескольких офисных принадлежностей. Если кому-то нужно еще больше места, он может обратиться к SKILLER SGD20, столешница которого несколько больше - 180 сантиметров в длину и 85 сантиметров в ширину. Благодаря прочной конструкции стальной рамы обе модели выдерживают нагрузку до 100 килограммов, кроме того, высота столов регулируется в три этапа с помощью особо крупных ножек. Для того чтобы во время игры можно было беспрепятственно совершать любые движения, производитель оснастил обе модели ковриком для мыши, который покрывает всю верхнюю часть стола.
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