Team Group анонсирует твердотельный накопитель MP44L M.2 Gen4 с первым в отрасли графеновым теплораспределителем

Глобальный бренд памяти, Team Group, создал множество инновационных SSD продуктов за годы своих передовых исследований и разработок, чтобы предложить лучшие решения на рынке хранения данных. Сегодня компания объявила о выпуске твердотельного накопителя MP44L M.2 PCIe 4.0, оснащенного уникальной прорывной технологией охлаждения: это первая в отрасли этикетка SSD, в которой используется графеновая медная фольга. Эта теплоотводящая графеновая этикетка SSD толщиной менее 1 мм получила полезные патенты и плотно прилегает к твердотельному накопителю, обеспечивая точное и более эффективное охлаждение. Конструкция теплорассеивающей графеновой наклейки твердотельного накопителя MP44L M.2 PCIe 4.0 исключает возможность помех при установке. Более того, она позволяет пользователям наслаждаться удвоенной производительностью охлаждения и повышенной стабильностью PCIe Gen4 без необходимости установки дополнительного теплового оборудования в паре с радиатором для слота M.2.

Новый твердотельный накопитель MP44L M.2 PCIe 4.0 от Team Group - это решение для модернизации систем хранения данных на базе твердотельных накопителей Gen4 x4. Он обеспечивает скорость чтения 5 000 МБ/с и скорость записи 4 500 МБ/с и поддерживает технологию SLC Cache, которая обеспечивает более чем двукратное увеличение эффективности работы по сравнению с SSD Gen3. Решая проблему задержки работы компьютера, он позволяет пользователям с легкостью работать в многозадачном режиме и наслаждаться быстрой и плавной работой. Твердотельный накопитель MP44L обеспечивает превосходную точность передачи данных благодаря технологии LDPC (Low-Density Parity Check Code). Он поддерживает команды оптимизации Windows TRIM и новейший стандарт NVMe 1.4.

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