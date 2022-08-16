Глобальный бренд памяти, Team Group, создал множество инновационных SSD продуктов за годы своих передовых исследований и разработок, чтобы предложить лучшие решения на рынке хранения данных. Сегодня компания объявила о выпуске твердотельного накопителя MP44L M.2 PCIe 4.0, оснащенного уникальной прорывной технологией охлаждения: это первая в отрасли этикетка SSD, в которой используется графеновая медная фольга. Эта теплоотводящая графеновая этикетка SSD толщиной менее 1 мм получила полезные патенты и плотно прилегает к твердотельному накопителю, обеспечивая точное и более эффективное охлаждение. Конструкция теплорассеивающей графеновой наклейки твердотельного накопителя MP44L M.2 PCIe 4.0 исключает возможность помех при установке. Более того, она позволяет пользователям наслаждаться удвоенной производительностью охлаждения и повышенной стабильностью PCIe Gen4 без необходимости установки дополнительного теплового оборудования в паре с радиатором для слота M.2.
реклама