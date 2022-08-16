Кодовые имена и спецификации предстоящих графических процессоров AMD RDNA 3 утверждаются в докладе

По мере приближения четвертого квартала появляется все больше подробностей о предстоящем выпуске продуктов. На этой неделе появились новые сообщения, раскрывающие внутренние кодовые имена грядущих графических процессоров AMD RDNA 3, а также грядущих процессоров серии Ryzen 7000 для ноутбуков.

Согласно Angstronomics (через VideoCardz), AMD присвоила графическому процессору Navi 31 внутреннее название "Plum Bonito". Внутреннее название графического процессора Navi 32 - "Wheat Nas", а Navi 33 называется "Hotpink Bonefish". Наконец, мобильная серия Ryzen 7000 (Phoenix) имеет внутреннее название "Pink Sardine", сообщает Phoronix.

Переходя к техническим характеристикам графических процессоров RDNA 3, следует отметить некоторые изменения по сравнению с тем, о чем говорили слухи в прошлом. Например, в последних сообщениях упоминался только графический процессор Navi 31 с 192 МБ бесконечного кэша (IC), 48 рабочими группами (12.288 ALU) и 384-битной шиной памяти. Однако, похоже, что будет также вариант с теми же характеристиками, но "только" с 96 МБ IC. Кроме того, в новом отчете упоминается урезанный вариант с 80 МБ ИС, 42 WGP (10, 752 ALU) и 320-битной шиной памяти.

Более того, рабочие группы графического процессора Navi 32 были сокращены с 32 до 30. Это изменение означает, что в предстоящем GPU будет 7 680 ALU, а не 8 192, как предполагалось ранее. Как и у GPU Navi 31, объем ИС Navi 32 также был сокращен вдвое и теперь составляет 64 МБ. Если предположить, что это окончательное число, то графический процессор Navi 32 будет содержать меньше ИС, чем Navi 22.

Наконец, есть GPU Navi 33, который, как утверждается, будет таким же быстрым, как флагманский GPU Intel Arc Alchemist, при меньшей цене и меньшем энергопотреблении. Этот GPU предназначен в основном для мобильных платформ, имеет 18 рабочих групп (4096 ALU), 32 МБ ИС и 128-битную шину памяти.

Также утверждается, что у AMD будут новые эталонные кулеры для этих GPU. Ожидается, что Navi 31 будет использовать 3-вентиляторное решение, аналогичное серии Radeon RX 6000, но немного более высокое. Также утверждается, что эти новые GPU не будут использовать разъемы питания PCIe 5.0.

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