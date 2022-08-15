До выхода Beyond Good and Evil 2 остаются годы

Прошло пять лет с тех пор, как Ubisoft впервые анонсировала Beyond Good and Evil 2, и, к сожалению, с тех пор было мало обновлений в разработке. Игра потеряла своего директора еще в 2020 году, а теперь, согласно новым сообщениям, похоже, что игра снова подверглась внутренней перезагрузке.

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Недавно журналист Том Хендерсон сообщил, что Ubisoft начала игровые тесты игры. Теперь ему удалось пообщаться с некоторыми ранними тестерами и увидеть кадры и изображения игры. В новом отчете Хендерсон утверждает, что игра выглядит совсем иначе и гораздо более незавершенной по сравнению с геймплеем, который Ubisoft показала в 2018 году.

Сообщается, что тестеры сказали, что игре "не хватает направления" в ее нынешнем состоянии и, вероятно, до официального релиза еще "годы". Конечно, стоит также отметить, что Beyond Good and Evil 2 недавно получила нового ведущего сценариста, так что, возможно, сюжетных элементов еще нет.

С новыми руководителями проекта игра должна обрести форму в течение следующих нескольких лет, если только проект не будет свернут и снова запущен.

Похоже, что Ubisoft не будет ничего официально анонсировать или показывать Beyond Good and Evil 2 еще довольно долго. Возможно, в 2024-2025 годах ситуация изменится.





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