Intel Arc A750 обменивается ударами с GeForce RTX 3060 в 50 играх

Ранее на этой неделе Intel опубликовала свои собственные цифры производительности для 50 бенчмарков, охватывающих API DirectX 12 и Vulkan. Intel протестировала A750 в разрешениях 1080p и 1440p и сравнила производительность с NVIDIA GeForce RTX 3060. В целом, тестирование показало, что A750 на 3% быстрее RTX 3060 в играх DirectX 12 в разрешении 1080p; примерно на 5% быстрее в разрешении 1440p; примерно на 4% быстрее в играх Vulkan в разрешении 1080p и примерно на 5% быстрее в разрешении 1440p.

Все тесты проводились без трассировки лучей, такие улучшения производительности, как XeSS или DLSS, не использовались. Небольшой набор из 6 игр на API Vulkan показывает более стабильное превосходство A750 над RTX 3060, в то время как в играх на API DirectX 12 эти два игрока обмениваются ударами, причем результаты варьируются в зависимости от игрового движка. Например, в игре "Dolmen" RTX 3060 показывает 347 FPS по сравнению с 263 у Arc. В игре "Resident Evil VIII" Arc показывает 160 FPS против 133 FPS у GeForce. Такие различия между играми повышают средний показатель в пользу карты Intel. Intel заявила, что A750 выйдет на рынок "позже в этом году", но не уточнила, что именно.

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