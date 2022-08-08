Беспроводные наушники Sennheiser Momentum 4 с ANC просочились в сеть в преддверии презентации

После выпуска наушников Momentum True Wireless 3 компания Sennheiser собирается выпустить новый набор беспроводных наушников под названием Momentum 4 Wireless. Новые наушники будут противостоять таким моделям, как Sony WH-1000XM5 и Bose QuietComfort 700, и похоже, что Sennheiser может одержать здесь несколько побед. Дизайн Momentum 4 Wireless можно описать как более утонченную версию того, что Sony сделала с WH-1000XM5, но с более широким оголовьем и, кажется, гораздо большим количеством металла. Наушники поставляются в комплекте с дорожным футляром, в котором есть место для всех кабелей, а также дорожный адаптер.

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Что касается технических характеристик, похоже, что Sennheiser выбрала чипсет Qualcomm, поскольку Momentum 4 Wireless поддерживают aptX и aptX Adaptive, а также кодеки SBC и AAC. Сообщается о поддержке Bluetooth 5.2, но, похоже, что аудио Bluetooth LE может отсутствовать. Наушники по-прежнему оснащены 3,5-миллиметровым разъемом для тех случаев, когда 60 часов автономной работы недостаточно. Зарядка осуществляется через USB-C, но неясно, можно ли использовать его для передачи звука или нет. Sennheiser перешла на сенсорное управление, чего не хватало наушникам Momentum 3. ANC, конечно, также является частью функционала, и Sennheiser реализовала то, что компания называет адаптивным шумоподавлением, также есть режим прозрачности. Также имеется массив из четырех микрофонов, который, по утверждению Sennheiser, обеспечивает кристально чистые голосовые вызовы. Среди других функций - автоматическая пауза и включение/выключение, когда наушники не используются. Momentum 4 Wireless должны поставляться в черном и белом цветовых вариантах, но, похоже, что новый дизайн не будет складным, как у новых наушников конкурентов. О цене пока ничего не известно, но ожидается, что Momentum 4 Wireless появятся в продаже в конце этого месяца.

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