MSI, похоже, подтверждает сентябрьский запуск материнских плат Ryzen 7000 и X670

Мы постепенно находим доказательства того, что процессоры серии Ryzen 7000 и материнские платы X670 будут выпущены в следующем месяце. Вслед за недавним сообщением о дате выхода, китайская компания MSI поделилась маркетинговым видео, в котором четко показано, что платы X670 и X670E выйдут 15 сентября.

Видео, опубликованное MSI через официальный аккаунт на Weibo (через VideoCardz), было запущено для продвижения своих предстоящих материнских плат X670E и X670. В видео MSI назвала дату запуска 15 сентября. Если предположить, что платы X670 и серия Ryzen 7000 выйдут одновременно, это может стать достаточным доказательством того, что чипы AMD следующего поколения выйдут в следующем месяце. К счастью, нам не нужно ждать 15 сентября, чтобы подтвердить это, поскольку анонс, как сообщается, запланирован на 29 августа.

На данный момент MSI объявила, что выпустит MEG X670E Godlike в качестве флагманской платы наряду с MEG X670E Ace, MPG X670E Carbon Wi-Fi и Pro X670-P Wi-Fi. Все эти платы можно увидеть на видео. К сожалению, MSI не поделилась дизайном B650 или B650E, но они должны появиться позже.

Пока что слухи указывают на то, что AMD запустит серию Ryzen 7000 с четырьмя SKU, с 16C/32T Ryzen 9 7950X во главе. Также должны появиться 12C/24T Ryzen 9 7900X, 8C/16T Ryzen 7 7700X и 6C/12T Ryzen 5 7600X.

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