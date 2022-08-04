Warcraft для мобильных телефонов так и не выйдет

Пару лет назад, после презентации Diablo Immortal на BlizzCon, мы узнали, что Blizzard также работает над рядом других мобильных игр, некоторые из которых были созданы во вселенной Warcraft. В этом году одна из этих игр была официально анонсирована, но Blizzard, похоже, отказывается от двух других проектов, которые уже давно находятся в разработке.

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По словам источников, беседовавших с Bloomberg, Blizzard отменила две неанонсированные мобильные игры Warcraft в этом году. Одна из них, под кодовым названием "Neptune", должна была стать новой ММО Warcraft для мобильных устройств и находилась в разработке уже более трех лет. Проект имел много общих черт с WoW и, по всей видимости, начинался как прямой порт, а затем превратился в собственный спин-офф, созданный в той же вселенной.

Orbis, игра, вдохновленная Pokémon Go, находилась в разработке более 4 лет, прежде чем была отменена в начале этого года.

Согласно отчету, эти игры были отменены из-за деловых разногласий между Activision Blizzard и ее партнером по мобильному бизнесу, компанией NetEase. Обе компании разошлись во мнениях относительно условий сделки и в итоге решили отменить эти проекты, которые уже давно находились в разработке и в которые уже были вложены значительные инвестиции.

Blizzard начала работать над мобильными играми несколько лет назад с целью увеличения доходов между крупными релизами своих основных франшиз. Однако до сих пор эта инициатива не была очень успешной, в результате чего было отменено больше проектов, чем выпущено. Тем не менее, ситуация начинает меняться. Diablo Immortal вышла в июне и уже принесла доход в 100 миллионов долларов. Позже в этом году также выйдет Warcraft Arclight Rumble.

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