Утечка сценария кастинга раскрывает подробности следующей игры Tomb Raider

Еще до продажи компании Embracer Group, Crystal Dynamics работала над своей следующей большой игрой Tomb Raider. Официально пока ничего не известно, но потенциальная утечка раскрыла несколько деталей.

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The Sacred Symbols Podcast (через VGC) утверждает, что получил утечку страниц сценария новой игры Tomb Raider, которая, по всей видимости, разрабатывается под кодовым названием "Project Jawbreaker". Как и предыдущие игры Tomb Raider от CD, новая игра будет приключенческим экшеном, действие которого разворачивается в реалистичном современном мире, столкнувшемся с загадочным событием, угрожающим жизни.

В новой игре Лара Крофт станет мастером своего дела, и у нее будет команда товарищей по расхищению гробниц для этого нового приключения. В перезагрузочной трилогии Крофт периодически отправлялась в путь с компаньонами, но на большую часть путешествия отделялась от них. Перезагрузка трилогии также была в значительной степени историей происхождения Лары Крофт, поэтому переход к более взрослой и опытной версии персонажа является естественным следующим шагом.

К сожалению, никак нельзя подтвердить подлинность просочившегося сценария. Следующая игра Tomb Raider еще не вышла, так что может пройти еще год или два, прежде чем мы увидим игру в реальности.





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