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В сеть утек сценарий новой игры игры Tomb Raider
Утечка сценария кастинга раскрывает подробности следующей игры Tomb Raider
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Еще до продажи компании Embracer Group, Crystal Dynamics работала над своей следующей большой игрой Tomb Raider. Официально пока ничего не известно, но потенциальная утечка раскрыла несколько деталей.

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The Sacred Symbols Podcast (через VGC) утверждает, что получил утечку страниц сценария новой игры Tomb Raider, которая, по всей видимости, разрабатывается под кодовым названием "Project Jawbreaker". Как и предыдущие игры Tomb Raider от CD, новая игра будет приключенческим экшеном, действие которого разворачивается в реалистичном современном мире, столкнувшемся с загадочным событием, угрожающим жизни.

В новой игре Лара Крофт станет мастером своего дела, и у нее будет команда товарищей по расхищению гробниц для этого нового приключения. В перезагрузочной трилогии Крофт периодически отправлялась в путь с компаньонами, но на большую часть путешествия отделялась от них. Перезагрузка трилогии также была в значительной степени историей происхождения Лары Крофт, поэтому переход к более взрослой и опытной версии персонажа является естественным следующим шагом.

К сожалению, никак нельзя подтвердить подлинность просочившегося сценария. Следующая игра Tomb Raider еще не вышла, так что может пройти еще год или два, прежде чем мы увидим игру в реальности.


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#tomb raider
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