Тот самый случай когда места на рабочем столе много не бывает

Для тех, кто ищет более крупный дисплей, LG только что выпустила 49WQ95C-W, который представляет собой изогнутый 49-дюймовый двойной QHD монитор на основе Nano IPS с частотой обновления 144 Гц. Он относится к серии мониторов UltraWide компании LG, а не к серии UltraGear, но он все равно должен подойти для игр, хотя это и не является его основным целевым рынком. Имеется поддержка FreeSync Premium Pro, монитор также совместим с G-Sync, хотя LG не предоставляет диапазон частот обновления, только верхнюю частоту обновления 144 Гц. Время отклика составляет 5 мс GtG. LG также добавила некоторые из своих функций, ориентированных на геймеров, такие как динамическая синхронизация действий, которая уменьшает задержку ввода, стабилизатор черного цвета и функция перекрестия.

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Панель 32: 9 имеет цветовой охват, соответствующий 98 процентам стандарта DCI-P3, коэффициент контрастности 1000: 1 и типичную яркость 400 кд/м². Панель имеет сертификат DisplayHDR 400, и LG утверждает, что 49WQ95C-W откалиброван на заводе. Подключение состоит из двух портов HDMI 2.0, одного DP 1.4, а также порта USB Type-C, который также поддерживает передачу энергии 90 Вт. По какой-то странной причине LG добавила только порт USB 2.0 Type-B для восходящих потоков, но есть два порта USB Type-A 3.0 для нисходящих потоков. Монитор также имеет разъем для наушников, а также пару встроенных динамиков мощностью 10 Вт. Подставка поддерживает регулировку высоты, а также наклон и поворот. LG не предоставила никаких официальных цен.

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