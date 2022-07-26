Monster Hunter Paradise просочился через расписание мероприятий Discord

Capcom добилась больших успехов с Monster Hunter на западе, выпустив Monster Hunter World. С тех пор у нас есть Monster Hunter Rise, но мы все еще ждем, что Capcom сделает с консолями следующего поколения, такими как Xbox Series X/S и PS5. Однако, возможно, раскрытие информации не за горами, так как, похоже, произошла утечка информации о Monster Hunter Paradise.

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На выходных пользователь Discord обнаружил, что, используя приложение в режиме разработчика, он может увидеть запланированные события, которые запланировали партнеры, например, издатели игр. Одно из таких событий предлагает пользователям Discord получить коды для неанонсированной игры Monster Hunter Paradise.

Предыдущая утечка документов Capcom показала, что издательство работает над Monster Hunter 6. Monster Hunter World разрабатывалась под названием "Monster Hunter 5", поэтому кажется вероятным, что Paradise - это Monster Hunter 6.

В отличие от Rise, Paradise должна выйти на консолях Xbox и PlayStation. Как и World и Rise, игра также должна выйти на ПК. Если Capcom планирует анонсировать игру в этом году, есть три крупных мероприятия, на которых может состояться такой анонс - Gamescom Opening Night Live в августе, Tokyo Game Show в сентябре или The Game Awards в декабре.

Будет здорово увидеть нового Monster Hunter в высоком разрешении на ПК и консолях нового поколения. Как вы думаете, увидим ли мы анонс Monster Hunter Paradise в этом году?

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