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Gateway представляет новый компьютер All-in-One

Компания Gateway, входящая в группу Acer, анонсировала новый компьютер класса "все-в-одном"
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3070 Gigabyte дешевле 60 тр в Регарде
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Gateway, любимый компьютерный бренд с коробками в коровьих пятнах, представляет новейшее дополнение к своей линейке доступных устройств - компьютер All-in-One. Новый компьютер Gateway All-in-One оснащен операционной системой Windows 11 Home и работает на базе процессора Intel Pentium, обеспечивающего более быстрое подключение и исключительную производительность. Компьютер Gateway All-in-One имеет доступную цену в $399, что делает его идеальным для любого домашнего офиса или удаленного обучения.

"Спрос на доступные вычислительные устройства продолжает расти по мере того, как удаленная и гибридная работа становится все более распространенной", - сказал Родни Рад, исполнительный вице-президент компании GPU, лицензиата бренда Gateway. "Потребителям нужны домашние вычислительные устройства, быстрые, надежные и оснащенные технологиями, которые помогают повысить производительность. Gateway продолжает отвечать этим растущим требованиям и предлагает устройства, которые не разоряют банк".

Новый компьютер Gateway All-In-One оснащен 23, 8-дюймовым IPS-дисплеем Full HD, обеспечивающим великолепную четкость изображения и превосходную графику. Полностью регулируемая подставка позволяет панорамировать, наклонять и поворачивать экран, а также совместима с креплениями VESA для простой установки на стену. В комплект поставки Gateway All-in-One также входят беспроводные клавиатура и мышь с элегантным дизайном.

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