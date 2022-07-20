Джон Ромеро работал над множеством небольших игровых проектов с тех пор, как отделился от id Software после работы над Doom, Quake и Wolfenstein 3D. Теперь Romero Games собирается создать нечто большее. На этой неделе студия объявила, что теперь она работает с крупным издателем над созданием нового шутера от первого лица на движке Unreal Engine 5.
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В объявлении, опубликованном вчера днем, Ромеро подтвердил, что он работает над новым шутером от первого лица, и что его студия набирает сотрудников. Новая игра будет основана на новом, оригинальном IP, а сама игра будет создана с использованием недавно выпущенного движка Unreal Engine 5.
Romero Games будет нанимать разработчиков с опытом работы на Unreal Engine 5, и хотя компания базируется в Ирландии, студия примет удаленных сотрудников, а также тех, кто предпочитает работать на месте, или тех, кто предпочитает гибридную модель, когда им не нужно постоянно находиться в офисе.
На данный момент в студии, похоже, уже есть несколько очень опытных разработчиков, включая бывших руководителей таких франшиз, как Far Cry, Watch Dogs, Crysis и других.
На данный момент нет ни даты выхода, ни трейлера, ни какой-либо другой информации. Студия только начинает свою работу, поэтому может пройти некоторое время, прежде чем мы увидим игру в полной мере.