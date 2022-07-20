2023 год станет "самым захватывающим годом в истории Dead Cells"

Dead Cells, вышедшая в 2018 году, представляет собой легкий экшен-платформер, вдохновленный метроидванией, с быстрыми и яростными боями и почти бесконечным количеством уникального оружия. С момента выхода игра получала постоянные обновления контента. Спустя 4 года игра все еще продолжает развиваться, а 2023 год обещает стать "самым захватывающим годом в истории Dead Cells".

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В сообщении на Steam разработчик Dead Cells компания Motion Twin рассказала о будущем игры: "Мы взяли небольшую передышку от постоянных анонсов альфа-версий, бета-версий и обновлений, чтобы покончить с верой в то, что с последним DLC "Королева и море" мы подошли к концу или близки к концу жизни Dead Cells. Мы понимаем, почему люди так думают, но сообщения о нашей смерти были сильно преувеличены...".

Вместе с этим команда опубликовала дорожную карту игры, в которой говорится о следующем годе обновлений контента. Лето принесет с собой "долгожданную панчаку и новый наряд в виде головы пламени, основанный на наших любимых анимационных трейлерах, тонну ребалансировки оружия и предметов, переработку системы легенд, чтобы сделать ее более интуитивной и интересной, оружие и наряд рыцаря души, а также возможность погладить домашних животных".

Осенние месяцы добавят множество режимов "босс-раш", которые позволят вам отточить свои навыки и заработать новые разблокируемые предметы. Зимний сезон принесет с собой еще одно обновление, хотя в настоящее время команда держит его "в секрете", так что нам придется подождать и посмотреть.

Возможно, самым захватывающим открытием является тот факт, что обновления будут выходить и в 2023 году, а предстоящий год, по словам команды, будет "самым большим годом с момента запуска 1.0, и мы с радостью покажем вам, что мы готовили за кулисами".

В заключение команда заявила, что "мы находимся в середине жизненного цикла Dead Cells", что означает, что мы можем увидеть новый контент для игры вплоть до 2026 года. Будет интересно посмотреть, насколько изменится Dead Cells в конце своего жизненного цикла по сравнению с уже насыщенной контентом версией 1.0.

Играете ли вы в Dead Cells? Что вы думаете о всех обновлениях, вышедших на данный момент? Хотели бы вы, чтобы Motion Twin поработала над новой игрой?

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