Игра Grounded от Obsidian получит анимационный сериал

Grounded не была той игрой, которую ждали многие поклонники Obsidian, когда она была впервые анонсирована, но игра на выживание прошла долгий путь в Early Access и впечатлила многих за это время. Grounded наконец-то выйдет в сентябре, но основная игра будет не единственным способом познакомиться с задним двором, так как на подходе мультсериал.

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Как сообщил на этой неделе Deadline, Grounded получит свой собственный мультсериал под руководством Брента Фридмана, который ранее работал над Star Wars Rebels, The Clone Wars и другими сериалами. Такие компании, как Waterproof Studios, SC Productions, Kinetic Media и Bardel Entertainment, также в той или иной форме подключены к проекту.

Как и в игре, в сериале будет четыре друга, которые уменьшились до размеров маленького жука. Вместе они должны пережить опасности заднего двора и разгадать тайну, скрывающуюся за технологией уменьшения.

Пока нет ни актерского состава, ни даты выхода, ни даже сети. Предположительно, права на этот фильм приобретет один из крупных стриминговых сервисов, но пока неизвестно, когда и где мы сможем его посмотреть.

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