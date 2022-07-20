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Grounded не была той игрой, которую ждали многие поклонники Obsidian, когда она была впервые анонсирована, но игра на выживание прошла долгий путь в Early Access и впечатлила многих за это время. Grounded наконец-то выйдет в сентябре, но основная игра будет не единственным способом познакомиться с задним двором, так как на подходе мультсериал.

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Как сообщил на этой неделе Deadline, Grounded получит свой собственный мультсериал под руководством Брента Фридмана, который ранее работал над Star Wars Rebels, The Clone Wars и другими сериалами. Такие компании, как Waterproof Studios, SC Productions, Kinetic Media и Bardel Entertainment, также в той или иной форме подключены к проекту.

Как и в игре, в сериале будет четыре друга, которые уменьшились до размеров маленького жука. Вместе они должны пережить опасности заднего двора и разгадать тайну, скрывающуюся за технологией уменьшения.

Пока нет ни актерского состава, ни даты выхода, ни даже сети. Предположительно, права на этот фильм приобретет один из крупных стриминговых сервисов, но пока неизвестно, когда и где мы сможем его посмотреть.

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Аналоговнет
15:50
это всё игры теоретиков, лучше не лезть туда
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Муж_ЗАГЛOTA
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ШЕША об этом пару недель назад писал и как обычно СЛИЛСЯ мамкин майнер и БОЕЦ :D
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Зеновий Радеонович
15:46
Откуда дровишки о последовательном чтении в играх? Игра дергает файлы из разных областей диска. Даже чисто логически при телепортах в открытых мирах будет случайное чтение.
О влиянии типа SSD накопителя в играх
Chimbal
15:45
"CPU-z - бенчмарк? что вы курите?" - Внимательно прочти в конце статьи "для особо одаренных", посмотри на официальный ресурс CPUID, и осознай какую глупость только что написал, или не осознавай и прод...
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
Аналоговнет
15:44
там сказано не точно, Т.М. это среда, а давление в среде это т.н. гравитация. т.е. одно невозможно без другого. перепады давления среды ощущаются человеком как гравитация (притяжение)
Святой Грааль физики: Краткая история бозона Хиггса
SANEKS
15:44
Кодировку смени.
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
SANEKS
15:44
CPU-Z - мерило производительности только 95% нынешних комментаторов и авторов статей на данном ресурсе.
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
Сергей Лебедев
15:43
Ну так вот и я думаю что темная материя это выдумка,но в татье о ней сказано что она держит галактики от развала.
Святой Грааль физики: Краткая история бозона Хиггса
Archont
15:43
Так и вижу как владелец Соляриса пересаживается на Гранту без подушек, АБС и кондея, чтобы сэкономить 3000 рублей в год.
В России предлагают отменить транспортный налог для покупателей отечественных автомобилей
SANEKS
15:41
CPU-z - бенчмарк? что вы курите? Внутри утилитки для просмотра параметров системы есть "калькулятор" который показывает попугаи и это сразу стали называть бенчмарком?треш!
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
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