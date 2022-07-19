Корпорация Turtle Beach сегодня представила совершенно новый контроллер Turtle Beach REACT-R, разработанный для Xbox, а также новую расцветку Arctic Camo для контроллера Recon, разработанного для Xbox. Новые контроллеры REACT-R и Arctic Camo Recon Controller - первые из новых контроллеров Turtle Beach, которые будут выпущены в 2022 году, поскольку ведущий производитель игровых аксессуаров продолжает экспансию на рынок сторонних геймпадов с оборотом ~$600 миллионов.

В прошлом году Turtle Beach представила свой удостоенный наград контроллер Recon, разработанный для Xbox, который был высоко оценен фанатами и рецензентами за сочетание меняющих игру элементов управления с фирменными аудиотехнологиями бренда по доступной цене $59, 95. IGN присвоил контроллеру Recon оценку 9/10 и наградил его знаком "Выбор редакции", а CNN Underscored включил его в статью "Лучшие аксессуары для Xbox Series X|S". Контроллер Recon для Xbox в настоящее время доступен в черном или белом цвете, а совершенно новая расцветка Arctic Camo доступна для предварительного заказа уже сегодня и поступит в продажу 10 августа 2022 года в Великобритании и Европе и 24 августа 2022 года в США.



