Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

NZXT выпускает мониторы Canvas QHD, ориентированные на потребности геймеров

NZXT выпускает мониторы Canvas QHD, разработанные с учетом потребностей геймеров
[ ] для раздела Блоги
+
3070 MSI за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
12700KF за копейки в Ситилинке

Компания NZXT, поставщик аппаратных средств, программного обеспечения и услуг для ПК, объявляет о выпуске мониторов Canvas QHD, разработанных для достижения баланса между высоким разрешением и высокой частотой кадров. Они дополняют любую конфигурацию благодаря размеру, цвету и вариантам крепления, улучшая игровой процесс. Canvas приглашает геймеров исследовать любимые игровые миры в ярких деталях, наслаждаясь плавной и отзывчивой производительностью. Эти мониторы идеально сочетают в себе поддержку разрешения 1440p, частоту обновления 165 Гц и поддержку AMD FreeSync Premium.

Два монитора будут эксклюзивно доступны у NZXT: Canvas 27QHD и 32QHD Curved. Они прекрасно дополнят существующую конфигурацию ПК благодаря возможности выбора компактной подставки или крепления VESA, а также дизайну без ободка для изображения от края до края. Мониторы Canvas, выполненные в знаковом стиле NZXT, дополняют отмеченные наградами сборки ПК, компоненты и набор периферийных устройств NZXT. Мониторы Canvas оснащены поддержкой NZXT CAM, которая позволяет пользователям устанавливать пользовательские настройки профиля для регулировки параметров визуализации в зависимости от времени суток и типа игры.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nzxt
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
12
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
30
Ретроклокинг: история Super HEDT
45
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
6
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
25
Главные игры июня 2022 года
35
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
9

Интересные материалы

Главные игры июля 2022 года
6 июля 2022 30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
11 июля 2022 52

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ethereum Classic подорожал на 45% - сможет ли криптовалюта заменить майнерам привычный Эфир
22
Блогер нашёл простой способ запуска новых игр на старых видеокартах – GeForce GTX 1050 снова в строю
26
Сколько стоит видеокарта для World of Tanks в магазинах РФ – 6 недорогих моделей от 6200 рублей
7
Криптовалютный рынок постепенно восстанавливается: Ethereum подорожала на 27%, а Биткоин – на 8,5%
13
В Китае RTX 3060 стоит оптом 20 тыс руб, а RTX 3080 от 40 тыс руб
18
Первые тесты подтвердили 2-кратное преимущество GeForce RTX 4090 над NVIDIA GeForce RTX 3090
20
На рынке криптовалют некто начинает пампить монеты доступные для майнинга на видеокартах
12
Цены на видеокарты NVIDIA и AMD в магазинах РФ почти вернулись к рекомендованным
12
Видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – игровые модели для 1080р со скидками до 40%
10
Поклонники оригинальной Half-Life собираются побить рекорд игры по онлайну в Steam
1
Тайваньская PSMC столкнулась с отказом клиентов закупать чипы в прежних количествах
3
GeForce RTX 4090 на 30% быстрее в 3D Mark TimeSpy Extreme по сравнению с RTX 3090 Ti
16
Процессоры AMD Ryzen 7000 с памятью 3D V-Cache должны появиться к ноябрю
8
Доигрались: Газпром объявил форс-мажор по поставкам газа. Пока только в Германию
105
Стрекоза и Муравей: Европейские страны не успевают заполнить газовые хранилища к зиме
2
СМИ: российские блогеры потеряли до 90% дохода
28
Стоимость CD Projekt упала на 75% с момента запуска Cyberpunk 2077
9
Samsung Galaxy Z Fold 5 получит Snapdragon 8 Gen 2 и сенсор 50 Мп ISOCELL GN3
+
ЦБ, по слухам, планирует обязать банки регистрировать новых клиентов через единую биометрическую систему
14
Специалисты оценили влияние фоновой нагрузки на 6- и 8-ядерные процессоры в играх
15

Популярные статьи

Агрессивное DRM-порабощение началось: Microsoft Pluton запрещает работу ОС Linux
32
10 утилит для мониторинга, настройки, разгона и стресс-тестов, которые всегда установлены на мой ПК
38
О влиянии типа SSD накопителя в играх
149
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
21
Проект платформы "Северный полюс" вышел на финальный этап
28
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
12

Сейчас обсуждают

Vincentprapor
00:40
Ситуация проста: 5600x или 5800x3D Смысла теперь от 58(7)00x?
Стоит ли геймеру тратиться на восемь ядер Ryzen 5700X или достаточно Ryzen 5600 с шестью - тесты HU
Павел Папанин
00:38
Я покупал в свое время 3700Х 8/16 на перспективу.. хм
Стоит ли геймеру тратиться на восемь ядер Ryzen 5700X или достаточно Ryzen 5600 с шестью - тесты HU
Олег Леонов
00:34
Не зелот, а заглот, знать надо.
Выбираем самый быстрый игровой процессор до 30 000 рублей – 5 моделей по выгодным ценам в РФ
Опричник
00:31
600 у.е это не так уж и много, за диск максимальной ёмкости. Бывало и больше просили, да и бакс тогда был дороже.
Western Digital начала поставки жестких дисков емкостью 22 ТБ на массовый рынок
Test Test
00:31
Работал на одноядерном проце, тормозов не было, просто требования повысились за 20 лет к железу, а софт не особо лучше стал по функциональности.
О влиянии типа SSD накопителя в играх
RedStone
00:26
только цена зашкалит
Western Digital начала поставки жестких дисков емкостью 22 ТБ на массовый рынок
Игорь Дмитриев
00:24
Зубы тоже можно не чистить, просто жрать правильно и гадить тоже, тогда можно ещё и жопу не вытирать.
10 утилит для мониторинга, настройки, разгона и стресс-тестов, которые всегда установлены на мой ПК
Eiden Bridge
00:24
m2 ssd быстрее sata ssd,кто бы мог подумать...
О влиянии типа SSD накопителя в играх
Игорь Дмитриев
00:22
Согласен. Смысл в том чтобы всем этим набивать комп только если вы любите ковыряться в железе, увлечены в этом, у вас канал или какой то свой блог где вы сравниваете железки. А обычно у пользователю н...
10 утилит для мониторинга, настройки, разгона и стресс-тестов, которые всегда установлены на мой ПК
Игорь Дмитриев
00:10
Не рассматривал карты от амд от слова совсем, смотрел в сторону 3070 ти, в голове крутились только модели от нвидиа. А потом такой поймал себя на мысли, а почему я не сяду почитать и посмотреть обзор...
AMD vs NVIDIA – кто делает более сбалансированные видеокарты по цене и производительности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем