Компания NZXT, поставщик аппаратных средств, программного обеспечения и услуг для ПК, объявляет о выпуске мониторов Canvas QHD, разработанных для достижения баланса между высоким разрешением и высокой частотой кадров. Они дополняют любую конфигурацию благодаря размеру, цвету и вариантам крепления, улучшая игровой процесс. Canvas приглашает геймеров исследовать любимые игровые миры в ярких деталях, наслаждаясь плавной и отзывчивой производительностью. Эти мониторы идеально сочетают в себе поддержку разрешения 1440p, частоту обновления 165 Гц и поддержку AMD FreeSync Premium.

Два монитора будут эксклюзивно доступны у NZXT: Canvas 27QHD и 32QHD Curved. Они прекрасно дополнят существующую конфигурацию ПК благодаря возможности выбора компактной подставки или крепления VESA, а также дизайну без ободка для изображения от края до края. Мониторы Canvas, выполненные в знаковом стиле NZXT, дополняют отмеченные наградами сборки ПК, компоненты и набор периферийных устройств NZXT. Мониторы Canvas оснащены поддержкой NZXT CAM, которая позволяет пользователям устанавливать пользовательские настройки профиля для регулировки параметров визуализации в зависимости от времени суток и типа игры.