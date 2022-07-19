Компания CORSAIR, мировой лидер в производстве высокопроизводительного оборудования и систем для геймеров, создателей контента и энтузиастов ПК, сегодня объявила о сотрудничестве с NVIDIA для интеграции ключевых функций NVIDIA Broadcast в программное обеспечение CORSAIR iCUE, Elgato Wave Link и Elgato Camera Hub. Для владельцев видеокарт NVIDIA GeForce RTX эффекты NVIDIA Broadcast AI улучшают микрофоны и камеры в режиме реального времени для улучшения игрового процесса, потокового вещания и видеоконференций, и все это можно контролировать с помощью программных интерфейсов CORSAIR и Elgato. Совместимые версии CORSAIR iCUE, Elgato Wave Link и Elgato Camera Hub доступны уже сегодня и готовы немедленно раскрыть мощь вашей видеокарты NVIDIA RTX для геймеров и создателей контента.ИИ-удаление шумов и эха в NVIDIA Broadcast обеспечивает новый уровень чистоты и четкости звука, открывая современные аудио возможности почти на всей линейке гарнитур CORSAIR, микрофонов Elgato и XLR микрофонов с Elgato Wave XLR. Работающие через процессоры Tensor Core на графических процессорах GeForce RTX, эффекты NVIDIA Broadcast используют машинное обучение для идентификации голоса пользователя и отделения его от других окружающих звуков, что приводит к продвинутому шумоподавлению, значительно улучшающему четкость звука во время звонков и видео. Фоновые шумы, такие как вентиляторы, разговоры или дорожное движение, исчезают, оставляя голос говорящего кристально чистым. Эффекты NVIDIA Broadcast также подавляют эхо в помещении, обеспечивая приглушенную акустику студийного качества в самых разных условиях без необходимости звукоизоляции стен и потолка.



