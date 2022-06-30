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Первые игровые мониторы Sony для ПК предлагают 4K 144 Гц или 1080p 240 Гц с HDR

Inzone M9 получил разрешение 4K и частоту обновления 144 Гц (120 Гц через HDMI)
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Несколько недель назад мы узнали, что компания Sony собирается выйти на рынок игровой периферии для ПК. Теперь компания официально представила новые мониторы и гарнитуры Inzone, предназначенные как для ПК, так и для PS5.

Sony всегда имела отличную репутацию на рынке телевизоров, но мы не видели много мониторов, особенно ориентированных на игры. Теперь ситуация меняется благодаря Inzone - первой линейке продуктов Sony, ориентированной на игровой рынок ПК. Для начала будут представлены два монитора: 27-дюймовый Sony Inzone M9 с разрешением 4K при 144 Гц и сертификацией DisplayHDR 600 по цене 999 фунтов стерлингов. Монитор Sony Inzone M3 дешевле, он стоит 499 фунтов стерлингов и предлагает разрешение 1080p при 240 Гц и DisplayHDR 400.

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Как видно из схемы наименования, есть место для 1440p монитора Inzone M5, но Sony пока не объявила о планах по выпуску такого продукта. Возможно, это связано с тем, что PS5 пока не поддерживает 1440p. Несмотря на то, что этот бренд ориентирован на ПК, все продукты Inzone также предназначены для установки рядом с PS5, так что очевидно, что Sony пытается удовлетворить оба рынка.

Помимо самих мониторов, есть также несколько игровых гарнитур Sony Inzone на выбор. За годы своего существования Sony выпустила множество фантастических наушников, поэтому особенно интересно посмотреть, что компания может предложить на игровом рынке. На бумаге флагманская гарнитура Inzone H9 хорошо сочетается с Sony XM4s, предлагая шумоподавление, пространственное аудио и до 32 часов автономной работы за 299 долларов. Гарнитура Inzone H7 будет стоить 229 долларов, в ней отсутствует технология шумоподавления Sony, но время автономной работы увеличено до 40 часов. Наконец, Inzone H3 будет стоить 99 долларов и является проводной игровой гарнитурой.

Все игровые продукты Sony Inzone скоро появятся в продаже по всему миру.

Что вы думаете о линейке игровых мониторов и гарнитур от Sony? Вы бы выбрали что-нибудь из них для своей игровой системы?

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