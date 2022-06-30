NZXT выпускает две новые внешние карты захвата. Новые карты Signal 4K30 и Signal HD60 совместимы с любыми устройствами HDMI, что позволяет захватывать видео с консоли или ПК для потокового вещания или игрового видео.

Карты захвата NZXT Signal помогают творческим людям приступить к стримингу без больших инвестиций. Просто подключите ее к порту USB gen 3.2 и любому устройству HDMI, например, игровой консоли, камере или ПК, и вы будете готовы к потоковой передаче с помощью любого программного обеспечения для захвата видео, например, OBS.

Обе карты захвата имеют понятные названия. Signal 4K30 осуществляет захват в разрешении до 4K с частотой 30 кадров в секунду. Однако вы также можете снимать проходящие кадры в 4K/HDR со скоростью 60 кадров в секунду, или в 1440p со скоростью до 144 кадров в секунду, или в 1080p со скоростью до 240 кадров в секунду. Signal HD60 способна снимать 1080p со скоростью 60 кадров в секунду.

Обе карты захвата Signal могут напрямую подключаться к OBS, Streamlabs и другому потоковому программному обеспечению. Они также совместимы со Skype, Zoom, Discord или любым другим программным обеспечением для видеозвонков. Если вы хотите сделать еще один шаг вперед в качестве своих стримов, вы можете приобрести дополнительный 2-метровый кабель NZXT Chat Cable, который позволяет захватывать звук из нескольких источников. Например, вы сможете слышать и захватывать игровой звук с консоли и звук Discord с ПК.

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NZXT Signal HD60 скоро появится в продаже по цене £129, 99, а модель 4K30 - по цене £169, 99. Дополнительный кабель Chat Cable будет стоить $9, 99 в США, но цены в Великобритании пока не определены.



