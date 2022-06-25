Новых белых корпусов много не бывает

Мы уже видели корпуса Phanteks серий P400 и P600, но теперь у нас есть хороший средний вариант. Сегодня компания Phanteks представляет корпус Eclipse P500A - белый матовый корпус типа mid-tower, обеспечивающий достаточный воздушный поток и пространство для размещения высококлассных компонентов.

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Корпус P500A имеет сетчатую переднюю панель и может разместить до семи 120-мм вентиляторов или шести 140-мм вентиляторов, а также имеет достаточную поддержку для радиаторов водяного охлаждения. Если вам нужно действительно большое жидкостное охлаждение или даже кастомная водянка, вы можете установить до 420 мм радиатора в верхней части корпуса и до 360 мм радиатора в передней части.

Eclipse P500A имеет форм-фактор Mini-Tower ATX и может поддерживать материнскую плату E-ATX с максимальной шириной 280 мм. Корпус обеспечивает свободное пространство для кулера CPU высотой до 190 мм и GPU длиной до 435 мм. Вертикальная установка GPU также поддерживается при использовании дополнительного кабеля Riser, поскольку корпус предлагает 3 вертикальных слота в дополнение к 7 стандартным слотам PCIe.

Вместительный дизайн корпуса также означает отсутствие компромиссов в вопросах хранения данных. P500A может поддерживать до десяти 3, 5″ жестких дисков, а также три дополнительных 2, 5″ SSD-накопителя. Отсеки для HDD также можно использовать для установки 2, 5″ SSD-накопителей. На передней панели ввода/вывода расположены 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C, 2 x USB 3.0, микрофон, наушники, кнопка режима D-RGB, кнопка цвета D-RGB, кнопка сброса и кнопка питания.

Phanteks Eclipse P500A доступен в матовом белом цвете с окном из закаленного стекла и подсветкой DRGB. Вы планируете новую сборку в этом году? Думаете ли вы о покупке корпуса Phanteks?

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