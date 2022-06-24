Дополнение World of Warcraft: Dragonflight выйдет до конца 2022 года

Еще в апреле компания Blizzard официально представила не одно, а целых два расширения WoW. Для начала, игроки классической версии получат Wrath of the Lich King, что позволит им заново пережить одно из лучших расширений в истории MMO. Кроме того, на подходе последнее расширение WoW, известное как Dragonflight. Хотя некоторые ожидали выхода этого расширения в 2023 году, на самом деле оно выходит уже в этом году.

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На этой неделе Blizzard открыла предварительные заказы на World of Warcraft: Dragonflight, в котором представлены базовое издание, Героическое издание и Эпическое издание, стоимость которых составляет 39, 99, 54, 99 и 74, 99 фунтов стерлингов соответственно. Как обычно, более высокие издания содержат дополнительные бонусы, такие как повышение уровня персонажа, питомец, маунт и многое другое.

Поскольку предварительные заказы уже открыты, Blizzard также подтвердила, что выход Dragonflight запланирован на этот год. Обычно от анонса до выхода дополнений WoW проходит больше времени, многие из них выходят через год после анонса. На этот раз Blizzard значительно ускорила процесс.

В Dragonflight появится новая играбельная раса и класс - Dracthyr Evokers. Новое расширение отправит игроков в новое приключение на родину драконов и вернет World of Warcraft к корням высокого фэнтези. Максимальный уровень будет увеличен до 70, а игроки смогут изучить новый навык - верховую езду на драконе, который включает в себя умение передвигаться по воздуху. Также была переработана система талантов, улучшены профессии и обновлен пользовательский интерфейс игры.

Предыдущие утечки утверждали, что Dragonflight выйдет в ноябре этого года, но Blizzard пока не подтвердила точную дату. Тем не менее, стоит ожидать, что расширение выйдет в этом праздничном сезоне. Вернетесь ли вы в WoW ради Dragonflight? Или вы уже навсегда оставили игру?

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