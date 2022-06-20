Xenoblade Chronicles 3 — ещё один проект в серии ролевых игр. Подробностями о нём и должны поделиться на Nintendo Direct.

В то время как Sony и Microsoft показали свои игры на недавно завершившемся Summer Game Fest, Nintendo молчала. Однако через несколько дней производитель консолей проведет 20-минутный Nintendo Direct, посвященный предстоящей игре Xenoblade Chronicles 3.

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Объявив об этом в Twitter, Nintendo сообщила: "Настройтесь на 22/06 в 16: 00 по центральному времени (15: 00 по британскому времени) на прямую трансляцию презентации #XenobladeChronicles3 Direct, в которой будет представлено около 20 минут информации о предстоящей ролевой игре для #NintendoSwitch".

Хотя Xenoblade Chronicles не является самой большой франшизой Nintendo, за десять с небольшим лет с момента выхода оригинальной игры у Xenoblade Chronicles появилась преданная фанатская база, а Chronicles 2 после выхода в декабре 2017 года продалась тиражом более 2 миллионов копий.

Франшиза Xenoblade всегда расширяла границы аппаратного обеспечения Nintendo, предлагая большие и довольно яркие ролевые игры с открытым миром на различных системах, от Wii до Wii U, New 3DS и, конечно же, Nintendo Switch.

Xenoblade Chronicles 3 была впервые анонсирована в начале этого года, в феврале, а поскольку игра выйдет 29 июля, необходимо показать больше. Поэтому очень приятно получить подробный обзор предстоящей Xenoblade Chronicles 3 - даже если поклонники Nintendo надеялись на более всеобъемлющий Direct.

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