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Intel предъявляет странные системные требования для установки видеокарты Arc Alchemist
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Поскольку настольные видеокарты Intel Arc Alchemist уже доступны в некоторых регионах, компания Intel решила опубликовать краткое руководство по началу работы с этими графическими процессорами. В этом руководстве Intel перечисляет системные требования для этих видеокарт, включая совместимые процессоры, необходимые характеристики материнской платы и предварительные требования к ОС.

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Начиная с аппаратных требований, вам понадобится материнская плата серии 400/500/600 в паре с процессором Intel Core 10/11/12-го поколения. Кроме того, материнская плата должна иметь полноразмерный слот PCIe 3.0 (или более новый) x16 и поддержку Resizable BAR/AMD Smart Access Memory. Однако, учитывая, что Intel заявляет, что последнее требование необходимо для обеспечения "оптимальной производительности во всех приложениях, использующих графику Intel Arc A-Series", это может быть просто рекомендацией, а не строгим требованием.

Intel добавила, что другие платформы/материнские платы с поддержкой Resizable BAR / Smart Access Memory также могут быть совместимы с графикой Intel Arc A-Series, поэтому ожидайте обновления списка со временем.

Требования к операционной системе включают:

Windows 10 64-разрядная 20H2 или новее

Windows 11 64-разрядная

Убедитесь, что операционная система использует тип разделов GPT:

Для Windows 11 этот режим настроен по умолчанию.

Для Windows 10 тип раздела может быть преобразован, если установлен тип раздела MBR.

Если вы не уверены, поддерживает ли ваша система новые графические процессоры, вы можете использовать приложение Intel Driver & Support Assistant, чтобы проверить, совместима ли ваша система.

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