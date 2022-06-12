Это худшая новая игра Blizzard по оценкам игроков

В последнее время мы много слышали о микротранзакциях в Diablo Immortal, а также о введенных ограничениях, благодаря которым вам придется тратить деньги, чтобы получить высококачественные драгоценные камни для своего снаряжения. Как оказалось, существуют и другие скрытые игровые ограничения, о которых игроки только сейчас начинают узнавать.

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Эхохак, игрок с внушительным количеством часов в Diablo Immortal, проведенных в альфа-/бета-тестировании и в финальном релизе, смог обнаружить дополнительные области игры, которые давят на свободных игроков и подталкивают их к трате денег. Эти ограничения ограничивают количество легендарных дропов, которые бесплатный игрок может получить за день, а также другие награды.

Как отмечает Forbes, бесплатные игроки ограничены шестью легендарными дропами в день, после чего количество дропов сильно снижается. Скорость выпадения драгоценных камней также сильно упадет после сбора шести за день. Побочные задания и фиолетовые боссы перестают давать награды после выполнения 5 заданий за день, а случайные события на карте также ограничены 5 заданиями в день. Наконец, в сокровищницах Золтана Куле можно побывать только пять раз в день, а в подземельях Скрытого логова после нескольких прохождений перестают выдаваться награды за драгоценные камни.

Blizzard пока не признала и не ответила на критику внутриигровых систем Diablo Immortal. Однако компания не преминула отпраздновать "рекордный" запуск игры.

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