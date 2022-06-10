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EA опровергает заявления об отказе от Battlefield 2042
EA опровергла заявления инсайдера о прекращении поддержки Battlefield 2042 в будущем
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На этой неделе DICE и EA официально представили первый сезон контента после запуска Battlefield 2042, положив конец затянувшейся восьмимесячной контентной засухе. К сожалению, первый сезон не принес многого, ограничившись лишь одной новой картой и новым персонажем-специалистом. Это вызвало сообщения о том, что DICE постепенно отказывается от игры и переключает ресурсы на следующий проект, но EA утверждает, что это не так.

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Battlefield 2042: Zero Hour выходит на этой неделе после длительной задержки, представляя новую карту в горах под названием Exposure и нового специалиста под именем Ewelina. Обновление также добавляет в игру новое оружие и транспортное средство, а также полный боевой пропуск с платным и бесплатным уровнями, наполненный разблокируемыми косметическими средствами.

Выступая в подкасте на этой неделе, журналист Джефф Грабб сказал, что из-за того, как игра была принята, DICE перераспределяет ресурсы от Battlefield 2042, стремясь предоставить необходимые DLC, обещанные до запуска, с как можно меньшей командой. Этот шаг был описан как то, что EA "бросила корабль" с игрой и оставила ее на попечение скелетной команды.

EA, конечно же, ответила на это, опровергнув заявления о том, что игра заброшена. В заявлении, направленном Grubb после выхода подкаста в эфир, представитель EA сказал: "Это неправда. Значительная команда всех студий сосредоточена на развитии и совершенствовании Battlefield 2042 для наших игроков, и в центре этой работы находится наша команда DICE. Мы верим в будущее Battlefield 2042".

Том Хендерсон, который в преддверии запуска игры Battlefield 2042 сделал много утечек о ней, раскритиковал это заявление, сказав, что контент, предлагаемый в первом сезоне игры, не свидетельствует о долгосрочном стремлении изменить игру.

А вы что думаете, есть у этой "батлы" будущее?

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#battlefield 2042
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