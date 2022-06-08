На сайте компании Seasonic есть полезный калькулятор мощности, позволяющий проверить, сколько энергии вам потребуется для вашей системы. Обычно в таком инструменте перечисляются доступные компоненты, но недавно пользователи заметили в калькуляторе несколько еще не выпущенных графических процессоров, в том числе три карты серии RX 7000.
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Как впервые заметил SkyJuice (через VideoCardz), калькулятор мощности Seasonic был обновлен данными для RX 7900 XT, RX 7800 XT и RX 7700 XT. Однако стоит отметить, что источник информации неясен - эти листинги могут быть просто заполнены в преддверии запуска AMD графики следующего поколения, а не основаны на ранней или конфиденциальной информации.
В настоящее время калькулятор мощности рекомендует 650 Вт БП для RX 7700 XT и 750 Вт+ БП для RX 7800 XT и RX 7900 XT. Если вы используете с RX 7900 XT процессор с более высоким TDP, например, высококлассный процессор Ryzen 7 или Ryzen 9, то вам нужно будет увеличить мощность блока питания до 850 Вт.
Как ни странно, рекомендации очень близки к графическим процессорам текущего поколения RX 6000, что может быть еще одним признаком того, что эти объявления действительно являются временными.