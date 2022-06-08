Компания Seasonic уже готова подобрать для представителей семейства AMD Radeon RX 7000 подходящий блок питания

На сайте компании Seasonic есть полезный калькулятор мощности, позволяющий проверить, сколько энергии вам потребуется для вашей системы. Обычно в таком инструменте перечисляются доступные компоненты, но недавно пользователи заметили в калькуляторе несколько еще не выпущенных графических процессоров, в том числе три карты серии RX 7000.

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Как впервые заметил SkyJuice (через VideoCardz), калькулятор мощности Seasonic был обновлен данными для RX 7900 XT, RX 7800 XT и RX 7700 XT. Однако стоит отметить, что источник информации неясен - эти листинги могут быть просто заполнены в преддверии запуска AMD графики следующего поколения, а не основаны на ранней или конфиденциальной информации.

В настоящее время калькулятор мощности рекомендует 650 Вт БП для RX 7700 XT и 750 Вт+ БП для RX 7800 XT и RX 7900 XT. Если вы используете с RX 7900 XT процессор с более высоким TDP, например, высококлассный процессор Ryzen 7 или Ryzen 9, то вам нужно будет увеличить мощность блока питания до 850 Вт.

Как ни странно, рекомендации очень близки к графическим процессорам текущего поколения RX 6000, что может быть еще одним признаком того, что эти объявления действительно являются временными.

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