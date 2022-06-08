A730M значительно отстает от RTX 3060

Графический процессор Intel A730M для ноутбуков должен вскоре появиться в потребительских ноутбуках. Некоторые устройства уже начали поступать к тестерам, что привело к утечке новых бенчмарков. К сожалению, результаты показывают, что новинка слабее RTX 3060.

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Если целью Intel для флагманских графических процессоров Arc (для ноутбуков или настольных ПК) является производительность, подобная RTX 3070, то представленная ниже модель должна, по крайней мере, конкурировать с RTX 3060. Однако ранние результаты тестирования A730M, просочившиеся на этой неделе, показывают неутешительную производительность. Если сравнить игровые результаты с данными из базы данных Notebookcheck, новый графический процессор Intel далеко не обеспечивает такого же уровня производительности, как чип Nvidia.

Пользователь Weibo Golden Pig Upgrade (через @9550pro) был ответственен за распространение этих результатов. Система, используемая для бенчмарков, работала под управлением Windows 10 Home Premium и использовала чип Intel Core i7-12700H.

В 3DMark Time Spy GPU ноутбука Intel Arc A730M набрал 10107 баллов, что ставит его между GPU ноутбуков RTX 3070 и RTX 3070 Ti. Если бы этот уровень производительности был воплощен в реальных играх, GPU Intel был бы очень перспективным, но это не так.

В игре Metro Exodus GPU Intel не может превзойти GPU ноутбука RTX 3060, достигая средней частоты кадров 70FPS при 1080p с предустановкой High и 55FPS при 1440p с той же предустановкой. В таких играх, как Assassin"s Creed Odyssey и F1 2020, A730M демонстрирует производительность, аналогичную RTX 3050.

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