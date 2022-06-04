Если у вас есть Gigabyte RTX 3090 Ti Aorus Xtreme или RTX 3090 Ti Gaming и вы недовольны эффективностью охлаждения, возможно, стоит знать, что компания Phanteks только что выпустила новый водоблок для этих карт.
реклама
Новый водоблок Glacier поставляется в комплекте с бэкплейтом и термопрокладками для улучшения пассивного охлаждения, даже если у графических процессоров RTX 3090 Ti нет модулей памяти, обращенных назад, как у карт RTX 3090. Тем не менее, блок, несомненно, поможет снизить температуру GPU и контролировать другие горячие точки.
Как и в других блоках Glacier, медное основание, соприкасающееся с чипом, имеет никелевое покрытие. Верхняя часть - прозрачный акрил и оснащена уплотнительными кольцами VITON для дополнительной надежности и долговечности. В зависимости от выбранного вами комплекта крышка верхней части и задняя панель могут быть черными или хромированными.
Оба варианта оснащены подсветкой D-RGB, которую можно синхронизировать с другими аксессуарами Phanteks D-RGB или с помощью программного обеспечения RGB от производителей материнских плат. Комплект Phanteks Gigabyte будет доступен в конце июня по цене 229,99 евро/$229,99/£194,90 за черную версию и 249,99 евро/$249,99/£214,90 за хромированную версию.