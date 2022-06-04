Phanteks представила водоблоки СЖО для видеокарт Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti Aorus Extreme и Gaming

Если у вас есть Gigabyte RTX 3090 Ti Aorus Xtreme или RTX 3090 Ti Gaming и вы недовольны эффективностью охлаждения, возможно, стоит знать, что компания Phanteks только что выпустила новый водоблок для этих карт.

реклама

Новый водоблок Glacier поставляется в комплекте с бэкплейтом и термопрокладками для улучшения пассивного охлаждения, даже если у графических процессоров RTX 3090 Ti нет модулей памяти, обращенных назад, как у карт RTX 3090. Тем не менее, блок, несомненно, поможет снизить температуру GPU и контролировать другие горячие точки.

Как и в других блоках Glacier, медное основание, соприкасающееся с чипом, имеет никелевое покрытие. Верхняя часть - прозрачный акрил и оснащена уплотнительными кольцами VITON для дополнительной надежности и долговечности. В зависимости от выбранного вами комплекта крышка верхней части и задняя панель могут быть черными или хромированными.

Оба варианта оснащены подсветкой D-RGB, которую можно синхронизировать с другими аксессуарами Phanteks D-RGB или с помощью программного обеспечения RGB от производителей материнских плат. Комплект Phanteks Gigabyte будет доступен в конце июня по цене 229,99 евро/$229,99/£194,90 за черную версию и 249,99 евро/$249,99/£214,90 за хромированную версию.

анонсы и реклама -40% на 3070 Ti Gigabyte Gaming RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке 3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр RTX 4000 в продаже за 100тр RTX 3070 уже дешевле 80тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU