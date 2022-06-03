Microsoft выпускает удивительно доступный Surface Laptop Go 2

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Ноутбуки серии Microsoft Go пользуются популярностью в мире. Возможно, они не достигают вершин производительности в своих форм-факторах, но обычно предлагают хорошую производительность за свою цену. С Surface Laptop Go 2 компания Microsoft намерена продолжить эту тенденцию.

В новом Surface Laptop Go 2 компания Microsoft обещает предложить все то, что было в первой модели, добавив лучший процессор и веб-камеру, большее время автономной работы и улучшенные тепловые характеристики. Основанный на минималистском дизайне своего предшественника, ноутбук будет доступен в платиновом, синем, песчаном и шалфейном цветах.

Новый ноутбук будет доступен в четырех конфигурациях (ОЗУ/ПЗУ): 4 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ и 16 ГБ/256 ГБ. Все они будут оснащены процессором Intel Core i5-1135G7 и 12,4-дюймовым экраном с разрешением 1536×1024 (соотношение сторон 3: 2). Помимо нового чипа, Microsoft также утверждает, что время автономной работы было увеличено на 30 минут, с 13 до 13,5 часов, а веб-камера была заменена на более качественную, хотя разрешение (720p) осталось прежним.

При весе 1,1 кг ноутбук достаточно легкий, чтобы путешествовать с ним, куда бы вы ни направлялись. Surface Laptop Go 2 уже доступен для продажи по цене от £529/€679/$599 за модель 4GB/128GB. Microsoft начнет поставки своих новейших ноутбуков 7 июня.

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