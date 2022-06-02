God of War на ПК в Steam обновилась до версии 1.0.12, где появилась поддержка технологии AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0

Технология FSR 2.0 была запущен всего несколько недель назад, и ряд разработчиков игр уже раскрыли планы по внедрению этой новой технологии масштабирования. Deathloop от Bethesda была первой игрой, добавившей поддержку, а теперь к этому списку присоединяется God of War.

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В патче, выпущенном на этой неделе, God of War (PC) была обновлена для поддержки FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0 от AMD. Вам будут доступны три предустановки качества - Quality, Balanced и Performance, которые рендерят игру с разрешением экрана 67%, 59% и 50% для экономии производительности и повышения частоты кадров. Затем изображение увеличивается до вашего родного разрешения с приятным качеством изображения.

У тех, кто протестировал обновление FSR 2.0 первые впечатления положительные. По сравнению с FSR 1.0, производительность немного снижается, но вы получаете улучшенное изображение, что кажется вполне приемлемой платой за расход ресурсов.

Другие игры, которые будут поддерживать FSR 2.0 в этом году, включают: Asterigos, Delysium, EVE Online, Farming Simulator 22, Forspoken, Grounded, Hitman 3, Microsoft Flight Simulator, NiShuiHan, Perfect World Remake, Swordsman Remake и Unknown 9: Awakening.

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