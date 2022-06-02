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NZXT представила новые материнские платы Z690 N7 и N5

NZXT готовит две топовые материнские платы
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На протяжении многих лет компания NZXT постепенно расширяла линейку материнских плат N7. Теперь, после выхода процессоров Intel 12-го поколения и чипсета Z690, NZXT снова представляет новые материнские платы Z690 N7 и N5.

На этой неделе компания NZXT представляет новые материнские платы N7 и N5, оснащенные чипсетом Z690 и поддерживающие новые процессоры Intel 12-го поколения Alder Lake, а также новейшие технологии, такие как PCIe 5.0, Bluetooth 5.2 и память DDR5.

NZXT Z690 N7 - это более дорогая модель, имеющая в комплекте полноразмерную крышку печатной платы, которую так ценят сборщики. Версия N5 имеет большинство тех же функций, что и N7, но без брони печатной платы, чтобы стоить поменьше. Есть еще несколько различий между этими двумя моделями, включая количество фаз питания и число слотов M.2 SSD.

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