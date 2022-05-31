NVIDIA отложила выход видеокарты GeForce GTX 1630 до 15 июня





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Предыдущие отчеты утверждали, что Nvidia анонсирует и выпустит новую GTX 1630 начального уровня в этом месяце, но это уже не так, так как сегодня 31 мая. В новом сообщении говорится, что запуск был перенесен на 15 июня, так что, похоже, нам придется подождать еще немного, чтобы узнать, правдивы ли слухи.

По данным Videocardz, Nvidia назначила презентацию GTX 1630 на 15 июня в 14: 00 BST. Предполагается, что доступность и анонс появятся в одно и то же время. Предыдущие слухи указывали на то, что GTX 1630 заменит устаревающую GTX 1050 Ti, но, судя по утечкам информации о бенчмарках, новая карта может не соответствовать по производительности. Ожидается, что GTX 1630 будет поставляться с графическим процессором TU117-150 с 512 ядрами CUDA и 4 ГБ памяти GDDR6. Если предположить, что это точные данные, то это означает, что она будет иметь меньше ядер CUDA (512 против 768), чем GTX 1050 Ti, а также меньшую пропускную способность памяти (96 ГБ/с против 112 ГБ/с).

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Согласно утечкам результатов бенчмарков FireStrike и TimeSpy, GTX 1050 Ti на 17% быстрее в FireStrike при 1080p. При переходе к FireStrike Extreme 4K разница увеличивается до 48%. Наконец, в TimeSpy 1050 Ti быстрее на 8%. Пока неясно, будет ли GTX 1630 выпущена по всему миру или только в некоторых регионах.