The Callisto Protocol — компьютерная игра в жанре survival horror

Когда The Callisto Protocol была впервые анонсирована во время церемонии вручения премии 2020 Game Awards, игра получила несколько неоднозначную реакцию. В то время как духовный наследник ужастиков "Dead Space" выглядел так, будто он идет по стопам своего предшественника, о The Callisto Protocol говорили, что она как-то связана со вселенной PUBG. Теперь это решение отменено.

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Объявив об этом в Twitter, Глен Шофилд, генеральный директор Striking Distance Studios и режиссер The Callisto Protocol, сообщил: "@CallistoTheGame - это собственная история и собственный мир. Она больше не происходит во вселенной PUBG".

Когда The Callisto Protocol была впервые анонсирована, не было ничего, что даже намекало бы на то, что игра основана на мире PUBG. Конечно, было сказано, что действие игры разворачивается через 300 лет после PUBG, но, опять же, это означало лишь то, что у этих двух игр, похоже, очень мало общего, и их просто прикрепили к названию ради маркетинга.

Конечно, многое из этого - всего лишь предположения, но после заявления Шофилда кажется, что даже разработчики из Striking Distance Studios считают, что у этих двух игр мало общего. Отделение от имени PUBG может быть только хорошей новостью, так как теперь разработчики получили гораздо большую творческую свободу благодаря отрыву от известного имени.





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